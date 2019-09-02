Итальянские художники создали граффити в память об Александре Захарченко

02.09.2019, Турин, Владимир Гладков

В постиндустриальном парке Дора в Турине появилось граффити с портретом трагически погибшего год назад главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

Об этом сообщается на официальном сайте МИД ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Произведение уличного искусства представляет из себя портрет Александра Захарченко в военной форме на фоне флага ДНР, украшенный в углу георгиевской лентой с гвоздиками и обрамленный в рамку цветов итальянского флага.

«Работа принадлежит группе уличных художников и подписана Donbassart. Она выполнена в парке Дора на территории бывшей заброшенной фабрики, где специальная площадка выделена для граффити.

Хотя парк находится на периферии Турина, эта зона очень популярна у молодежи, поскольку там много спортивных площадок, а также проходит фестиваль электронной музыки», – рассказал глава представительства ДНР в Италии Маурицио Марроне.

Дипломат также отметил, что это свидетельствует о неодобрительном отношении итальянской молодежи к политике своего правительства, не желающего признавать стремление Донбасса к свободе от западной диктатуры.

«Очень трогательно, что молодые художники хотят почтить память Захарченко и в Европе. Очевидно, что молодые итальянцы устали видеть бездействие собственного правительства, пляшущего под дудку Брюсселя и Вашингтона, и смотрят на Захарченко как на образец героя, который пожертвовал своей жизнью ради свободы и суверенитета Республики и своего народа.

Это также означает, что Представительские центры ДНР в Италии успешно доносят истинную информацию о происходящем в Донбассе, помогают наладить культурное взаимодействие молодого поколения по обе стороны, несмотря на русофобскую пропаганду», – добавил Марроне.

Напомним, в первую годовщину трагических событий в центре Донецка на «Аллее Героев» был открыт памятник первому главе ДНР Александру Захарченко.