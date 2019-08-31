31.08.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Донбасс, Русская Весна, Сюжет дня
Просмотров:

«Отдавшему жизнь ради тысяч других сердец»: Открыт памятник Александру Захарченко

В центре столицы ДНР на «Аллее Героев» был открыт бюст первому главе Республики Александру Захарченко, погибшему ровно год назад в результате теракта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бюст был изготовлен по заказу уроженца Донбасса, мецената Владимира Некрасова. Возле мемориала установлены две плиты, на одной из которых выгравирована цитата Александра Захарченко: «Живи свободным, поступай по совести, относись ко всему справедливо», а на второй сделана надпись: «Отдавшему жизнь ради тысяч других сердец. Навсегда первому Главе ДНР».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Почтить память собрались родители и вдова героя, нынешние руководители ЛДНР, представители Российской Федерации, Республик Южная Осетия и Абхазия, а также военнослужащие и простые жители города.

«Человек, который не боялся ни пуль, ни снарядов, погиб от рук трусливых украинских спецслужб», – сказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Он был настоящим отцом для офицеров и солдат, и они шли за ним, твёрдо веря в то, что делают», – отметил глава ДНР Денис Пушилин.

В центре Донецка также проходит фотовыставка под названием «Два Героя Донецкой Народной Республики», где запечатлены моменты жизни Александра Захарченко и его всемирно знаменитого земляка Иосифа Кобзона, часто посещавшего родную землю с благотворительными визитами.

Напомним, накануне площади перед Домом правительства в центре Донецка было также присвоено имя первого главы ДНР.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть