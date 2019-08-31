«Отдавшему жизнь ради тысяч других сердец»: Открыт памятник Александру Захарченко

31.08.2019, Донецк, Александр Гусар

В центре столицы ДНР на «Аллее Героев» был открыт бюст первому главе Республики Александру Захарченко, погибшему ровно год назад в результате теракта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бюст был изготовлен по заказу уроженца Донбасса, мецената Владимира Некрасова. Возле мемориала установлены две плиты, на одной из которых выгравирована цитата Александра Захарченко: «Живи свободным, поступай по совести, относись ко всему справедливо», а на второй сделана надпись: «Отдавшему жизнь ради тысяч других сердец. Навсегда первому Главе ДНР».

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Почтить память собрались родители и вдова героя, нынешние руководители ЛДНР, представители Российской Федерации, Республик Южная Осетия и Абхазия, а также военнослужащие и простые жители города.

«Человек, который не боялся ни пуль, ни снарядов, погиб от рук трусливых украинских спецслужб», – сказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Он был настоящим отцом для офицеров и солдат, и они шли за ним, твёрдо веря в то, что делают», – отметил глава ДНР Денис Пушилин.

В центре Донецка также проходит фотовыставка под названием «Два Героя Донецкой Народной Республики», где запечатлены моменты жизни Александра Захарченко и его всемирно знаменитого земляка Иосифа Кобзона, часто посещавшего родную землю с благотворительными визитами.

Напомним, накануне площади перед Домом правительства в центре Донецка было также присвоено имя первого главы ДНР.