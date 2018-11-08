Итальянский посол предложил России провокацию

08.11.2018, Москва, Олег Кравцов

Если Россия в одностороннем порядке отменит визы для европейцев, то тем самым подтолкнет Европейский союз к аналогичному шагу в отношении граждан РФ.

Об этом в интервью “Российской газете” заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано, отвечая на вопрос, когда и при каких условиях Италия упростит визовый режим для россиян.

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Дипломат отметил, что туристический поток из России в Италию снова растет и вернулся на уровень 2013 года, а в по итогам 2018 года ожидается порядка 900 тысяч российских туристов, посетивших Италию.

“Мы оформляем сейчас около полумиллиона виз в год. Наша установка заключается в том, чтобы проявлять максимальную гибкость в выдаче виз гражданам Российской Федерации. Разумеется, существуют ограничения, которые связаны с участием Италии в Шенгенском соглашении. Но мы придерживаемся политики выдачи максимально долгосрочных виз, в том числе и для того, чтобы побудить россиян посещать Италию более одного раза”, – сказал собеседник издания.

При этом он подчеркнул, что Италия хотела бы вообще не иметь визового режима с Российской Федерацией и около 10 лет назад – в рамках Европейского союза – с подачи Рима почти удалось добиться этого решения.

При этом, отвечая на вопрос издания, он сказал, что его ответ будет немного провокационным.

“А провокация моя заключается в том, чтобы предложить РФ односторонне отменить визы для европейцев, чтобы тем самым подтолкнуть Европейский союз поступить так же”, – сказал Паскуале Терраччано.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ранее итальянский посол признал, что ради сотрудничества с РФ итальянцы готовы ехать даже в Сибирь