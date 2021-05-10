Итоги 9 Мая: Украина живет в условиях сформировавшегося концлагеря

Новости Украины

Празднование Дня Победы на Украине показало, что власть использует праворадикалов для издевательств над большинством.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале приходит киевская публицистка Мирослава Бердник.

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«По результатам празднования Дня Победы на Украине я убедилась, что мы живем в условиях сформировавшегося концлагеря. Вчера, когда мы собрались в разных городах на ОРГАНИЗОВАННЫЕ акции, надсмотрщиками были полиция и нацгвардия. Для обоснования конвоя и жестких мер как раз и были использованы небольшие группы радикалов, которые несмотря на металлические рамки умудрялись проникать везде, создавая нужную картинку», – пишет автор.

«Ну, а в условиях, когда мы каждый «сам по себе», вместо штатных надсмотрщиков власть использует т.н. «активистов», которые могут безнаказанно измываться над неправильным «ватным» большинством, используя псевдопатриотическую риторику. Только не говорите мне, что заключенные хоть одного концлагеря освободились сами или в результате демократических перевыборов руководства концлагеря», – резюмирует Бердник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве крышуемые СБУ нацисты оскорбляли ветеранов.