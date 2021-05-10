Подпишись на рассылку
10.05.2021,

Киев, Ольга Козаченко

 
День Победы, Дзен, нацизм, Общество, Политика, Украина
Просмотров:

Итоги 9 Мая: Украина живет в условиях сформировавшегося концлагеря

Новости УкраиныПразднование Дня Победы на Украине показало, что власть использует праворадикалов для издевательств над большинством....

Празднование Дня Победы на Украине показало, что власть использует праворадикалов для издевательств над большинством.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале приходит киевская публицистка Мирослава Бердник.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«По результатам празднования Дня Победы на Украине я убедилась, что мы живем в условиях сформировавшегося концлагеря. Вчера, когда мы собрались в разных городах на ОРГАНИЗОВАННЫЕ акции, надсмотрщиками были полиция и нацгвардия. Для обоснования конвоя и жестких мер как раз и были использованы небольшие группы радикалов, которые несмотря на металлические рамки умудрялись проникать везде, создавая нужную картинку», – пишет автор.

«Ну, а в условиях, когда мы каждый «сам по себе», вместо штатных надсмотрщиков власть использует т.н. «активистов», которые могут безнаказанно измываться над неправильным «ватным» большинством, используя псевдопатриотическую риторику. Только не говорите мне, что заключенные хоть одного концлагеря освободились сами или в результате демократических перевыборов руководства концлагеря», – резюмирует Бердник.

Как сообщал «ПолитНавигатор»,  в Киеве крышуемые СБУ нацисты оскорбляли ветеранов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть