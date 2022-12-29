Итоги нового ракетного удара по Украине. Киев учится защищаться

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Украина снова отрапортовала об успешной работе своей ПВО, которой якобы удалось перехватить все российские ракеты. Однако при этом в ряде регионов начались перебои со светом – в частности, в Киеве, Львове, Сумской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в своем блоге уверяет, что были сбиты все 16 ракет, летевшие на столицу. При этом уже по печальной традиции работа украинской ПВО привела к падению обломков на жилой фонд.

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«Повреждены три частных дома и один автомобиль в Дарницком районе. Также повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском», – написал Попко.

Чуть менее скромные данные приводит главком ВСУ Валерий Залужный. Он уверяет, что перехвачены 54 из 69 ракет.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что после ударов остались без электричества почти половина потребителей.

«40% потребителей в столице после ракетной атаки без света… Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Тепло и воду город подает в штатном режиме, кроме домов, где отсутствует энергоснабжение, от которого зависит работа котельных».

Также после атаки было остановлено метро в Киеве и Харькове, а без электричества остался практически весь Львов.

«90% города – без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Возможны перебои с водоснабжением. Переходим к работе дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры», – сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

Публицист Алексей Васильев, автор канала «Русский инженер», предостерегает: отключения света на Украине могут быть маскировкой, а не результатом поражения объектов.

«Утром по объектам украинской энергетики началась калибровка. И на что не делают акцент, это тот факт, что после объявления тревоги отключают электрические сети. Делается это для того, чтобы при повреждениях трансформаторов и элементов подстанции, кроме физических повреждений от взрыва, не добавлялись разрушения от высокого напряжения. А они могут быть значительно разрушительнее, чем просто от взрыва. В сочетании с физической защитой преградами из блоков и обваловки грунтом, имитаторами поражения из покрышек, о которых я недавно писал – уже вырисовывается системный подход к сохранению энергетики во время ударов по ключевым объектам электросетей», – предостерегает Васильев.

Так или иначе, но об «успешности» работы украинского ПВО могли бы рассказать жители Ивано-Франковска, в чей дом попала ракета от украинского комплекса С-300.

«Ракета на фото точно такая же, что и поразившая 15 ноября польский Пшевдув – зенитная ракета комплекса С-300, из-за которой чуть не случилась война между Польшей и Россией, так как сначала Зеленский начал усиленно переводить стрелки на то, что это-де российская атака. Так вот ракета на фото, а точнее, ступень ракеты – разгонный блок, возлежащий в центре украинской хаты точно такой же, от ракета от С-300. Более того, вполне вероятно, что выпущенной все тем же 540-ым зенитно-ракетным полком имени Ивана Выговского, дислоцированного в Каменке-Бугской Львовской области, чьи дивизионы расположены в Луцке и под Львовом. А что? Повторение мать учения! Особенно, когда от страха мозги кипят!» – комментирует военный эксперт Владислав Шурыгин.

В результате сегодняшних ударов также известно об уничтожении крупного трансформатора на подстанции в Усатово, поражении предприятия «Турбоатом» в Харькове и ТЭЦ-3 там же.

Обозреватель Юрий Баранчик отмечает новую тактику ударов.

«Различные источники, как российские, так и украинские, сообщают об изменении тактики: одновременно решаются две задачи – уничтожение украинских ПВО и критической инфраструктуры. Изначально ВС РФ запускают имитаторы ракет для вскрытия системы ПВО ВСУ. Затем по вскрытым комплексам идут удары и лишь после этого – по критической инфраструктуре. Таким образом были накрыты позиции украинской ПВО в Одессе и Киеве. Эффективность сегодняшней атаки можно будет оценить в течение нескольких дней. Наблюдаем».

Кстати, новую тактику российской армии отмечает и украинский обозреватель Александр Коваленко, работающий на курируемую спецслужбами группу «Информационное сопротивление».

«Первой волной были БПЛА. Рой Shahed-136 применялся явно не как элемент поражения, а как возможность дешёвой формы вскрытия ПВО малого и среднего радиуса действия. Фактически, за вчерашней вечерней волной дронов последовал и ракетный обстрел, с учётом выявленных позиций».

Телеграм-канал «Рыбарь» пишет, что Россия выжидает слишком долго между ударами по Украине, в результате чего власти успевают подготовиться и минимизировать потери:

«С момента предыдущего массированного огневого поражения прошло две недели. Судя по всему, такой срок был выбран неслучайно: учитывая общую бюрократизированность аппарата Минобороны России, именно столько времени нужно на уточнение результатов, оценку последствий и планирование нового удара. Вот только, как мы и говорили ранее, на Украине к таким срокам успели приспособиться. И если не начать менять подход и ускоряться, то результаты огневого поражения с каждым разом будут скромнее».

Фронтовой корреспондент Николай Долгачев полагает, что у России есть возможность наносить регулярные удары.

«Всегда меня удивлял нарратив от бандеровцев «у русских скоро закончатся ракеты» своей очевидной глупостью. Заводы наши работают, получают новые заказы. Это у киевского режима военные производства под ударом и что-то может закончиться. Понятно, что бандеровцы просто пытаются бодрить свою аудиторию, чтобы не было слишком уж грустно. Но мне даже у нас в России задавали вопрос «а что будем делать, когда ракеты закончатся?» Да сделаем ещё больше! Ракеты, в том числе и «Калибры» у России не закончатся никогда».