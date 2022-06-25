Итоги встречи Путина-Лукашенко: В Белоруссии появится ядерное оружие

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Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко побывал с трехдневным визитом в Санкт-Петербурге и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Гость пожаловался коллеге на политику своих соседей.

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«Нас напрягает политика Польши и Литвы. Не понимаю, зачем им надо это, конфронтация, ясно, что за спиной стоят, подталкивают и прочее. Отвратительное поведение, агрессивное. В последнее время нарастает поток информации о замыслах Литвы прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград. Слушайте, это сродни объявлению какой-то войны», – сказал Лукашенко.

Он попросил Россию помочь обеспечить безопасность Белоруссии.

«Я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируются нести ядерные боеголовки. Вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить самолеты наши, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды. Я не говорю о том, что мы завтра перевезем (или вы перевезете) туда ядерные боеприпасы. Но шутить нам нельзя. Мы помним 1941-й, когда нас убаюкивали: все будет хорошо, все тихо, никто не нападет. А потом оказались не готовы к этому. Поэтому для нас очень серьезная ситуация» – сказал Лукашенко.

В ответ Путин заявил, что Россия передаст Белоруссии ракетные комплексы «Искандер М».

«Мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Белоруссии комплексы «Искандер М», которые могут применять баллистические и крылатые ракеты. Причём, как в обычном, так и в ядерном исполнении», – сказал Путин.

Он также предложил дооборудовать белорусские самолеты СУ-25 на авиационных заводах России и начать подготовку летного состава.

Лукашенко попросил переоборудовать и самолеты СУ-31 – приспособить их к ядерным боеголовкам.

«С большой долей вероятности в Беларуси также появится ядерное оружие», – прокомментировал итоги встречи белорусский политолог Александр Шпаковский в своем ТГ-канале.

Его коллега Алексей Дзермант уточняет: «Ядерное оружие у Лукашенко – это страшный сон западников».

«Заявление Путина о передаче Белоруссии ракетных комплексов «Искандер-М» с подчеркиванием возможности размещения на них ядерных боеголовок прозвучало синхронно с заявлением Лукашенко о том, что начало блокады Калининградской области – это фактическое объявление войны России. Никто же не думает, что это так просто совпало? Начинает вырисовываться подлинный масштаб последствий решений Литвы и Евросоюза использовать санкции как благовидный предлог для блокирования транзита в Калининград», – считает калининградский политолог Александр Носович.