Шок-видео: В Киеве сняли клип в поддержку геев ВСУ

25.06.2022  16:48 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, ЛГБТ


На Украине сняли видеоклип «People shoot people» в поддержку гомосексуалистов и их разновидностей, сражающихся в рядах украинских вооружённых формирований.

Ролик опубликовали организаторы киевского гей-парада, который в нынешнем году проходит в Варшаве из соображений безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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В описание видео указано, что главная цель проекта – «напомнить во всемирной ПрайдМесяц, что за свободное будущее для всех борются, в том числе, и украинцы из маргинализированных групп».

На кадрах человек в штанах хаки прыгает по полю, иногда появляясь в жёлто-голубой куртке. Видеоряд разбавлен кадрами военной хроники.

«Вражескому снаряду все равно, кого убивать на украинской земле. Солдат, оставшийся один на поле боя, переживает ужас войны и потери с помощью танца-vogue. Voguing – это не просто танец, не просто движения. Это философия свободы самовыражения, принятия и воли быть тем, кем ты являешься», – объяснил задумку режиссер видеоклипа Владислав Рекотов.

Ранее австрийский певец, гомосексуалист Том Нойвирт, более известный как выступающий в женской одежде бородатый артист Кончита Вурст, выступил с песней, посвященной боевикам неонацистской группировки «Азов». 

Как сообщал «ПолитНавигатор»,  в ВСУ начали активное привлечение геев в рамках евроинтеграции.

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