06.11.2020, Сухум, Константин Серпилин
 
Азербайджан, Армения, Война, Вооруженные силы, Нагорный Карабах, Общество, Политика, Россия
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Из Абхазии в Карабах выдвинулся отряд армянских добровольцев


Десятки проживающих в Абхазии этнических армян выехали в свою страну защищать Родину от вторжения Азербайджана.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший командир интернациональной бригады ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый этнический армянин имеет право защищать свою родину! Поэтому первая ласточка! Добровольцы из Абхазии, группа Амшен! Ангела Хранителя каждому, Аиааира!» – написал он.

На опубликованных фотографиях видно, как несколько десятков армян, готовых встать на защиту своей страны от вторжения, уже прибыли из Абхазии в Сочи.


Напомним, накануне в Москве заявили, что конфликт в нагорном Карабахе не является войной России, и призвали отправить в регион вместо армии РФ армянских добровольцев.

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