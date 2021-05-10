Из Донбасса сделали полигон, где тренируются убивать русских – эксперт

10.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Запад снабжает Украину самым современным вооружением, чтобы отработать в Донбассе средства войны против России.

Об этом эфире YouTube-канала «Рой.ТВ» заявил публицист, военный врач, участник боевых действий в Донбассе и в Сирии Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Укры там тренируются. Их снабжает Польша, Германия, Америка. У них современные образцы вооружения – мне только сегодня прислали видео, когда летает маленький беспилотник над окопами и снимает каждый образец вооружения каждого солдата. У нас ничего подобного нет. А беспилотников у укров сейчас столько, что операторов столько нет – это не считая «Байрактаров». Маленькие тактические беспилотники для корректировки огня артиллерии, для сброса самодельных взрывных устройств», – утверждает публицист.

Он подчеркнул, что таким образом Запад создаёт из Донбасса полигон, на котором войска тренируются убивать русских.

«И так чего не коснись – связь, снайперское вооружение. По артиллерии, по миномётам противник превосходит нас количественно и качественно в разы – на каждый наш 82-мм миномёт у них батарея 120-х. Плюс из-за беспилотников гораздо лучше возможности корректировки. Плюс у корректировщиков современные планшеты для управления огнём…

То есть сейчас из Донбасса сделали полигон похлеще, чем Испания была, когда фашисты там тренировались прежде чем прийти в Советский Союз. Из Донбасса сделали полигон, где антирусские силы готовятся убивать нас с вами», – резюмировал эксперт.