Харьковская власть под черно-красным дуплом

10.05.2021, Харьков, Александр Буров

Новости Украины

Празднование Дня Победы в Харькове всякий раз отражает не только традиционные побуждения людей, но и некие политические и общественные тенденции.

Например, в этом году не наблюдалось привычных столкновений на Мемориале. Нормальным людям легче дышалось от того, что не смердели рядом ни «правосеки» во главе с сисястым Лихутой под черно-красными тряпками, ни нацисты-«фрайкоровцы».

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Даже скудоумный «свадебный АТОшник» Иван Ракич, который в прошлые годы на Мемориале грязно приставал к пенсионерам, призывая их скорбеть, или выискивал в толпе «крамольную» символику Победы, сейчас не отсвечивал.

«Правосек» Лихута.

Это не означает, что упоротых стало меньше или что их активность уменьшилась. Просто всё это отребье колосилось в других частях города, проводя собственную акцию, приуроченную неведомо к чему.

Союз ветеранов АТО замутил автопробег по чествованию всяких нацистских прихвостней и прочих упырей. Собралось несколько машин. В автопробеге охотно участвовали наиболее придебиленные из радикалов — упомянутые выше «правосеки» и «фрайкоровцы».

Все эти йододефицитные фотографировались с баннером «Спасибо деду за то, что давил московскую гниду», фапали на памятный камень в честь УПА.

На этом фоне даже харьковский «Нацкорпус» выглядел поумнее. В отличие от «Фрайкора» и компании, «Нацкорпус» в своем Телеграмм-канале выкладывал 9 мая не отчеты о шизоидной акции, а поздравлял женщин с Днем матери.

О чем это говорит? Либо кураторы «Нацкорпуса» дружат с мозгами больше, чем хозяева йододефицитной «зондернкоманды». Либо кураторы у них общие, но функции у подшефных разные. «Нацкорпусом» дорожат, а прочих дебилов пускают в «кругосветку» по Харькову: изображать дебилов. У них это органично получается.

Таким образом, нацистское отребье привычно играло свою роль 9 мая, при этом не создавая проблем городской власти на Мемориале. Зато обеспечен необходимый контраст: вот городская власть спокойно проводит празднование Дня Победы, вот упоротые где-то на отшибе показывают свое коричневое нутро.

В то же время и.о. городского головы Терехов, в последнее время строящий свой пиар на привлечении симпатий здоровой части Харькова, в День Победы делает какие-то китайские подмигивания национал-патриотам и свидомым: не моросите, я ваш навеки.

Обратим внимание на то, как обставлен тереховский официоз в День Победы, какие цвета преобладают. Как сказал бы мэр другого города: «Он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя».

Терехов возлагает цветы у Вечного огня — в кадре тщательно подобранные синие и желтые букеты. Хотя в отдалении стоят вполне нормальные люди с красными гвоздиками, ждут, пока и. о. мэра отпиарится.

На другом фото и.о. мэра пожимает руки участникам реконструкции Дня Победы: людям в форме советских солдат. Происходит всё это на фоне сине-желтых знамен. Если бы Терехов действительно относился к 9 мая и Великой Отечественной войне так, как хотел показать во время своего выступления на коломойской телевизионной помойке «1+1», то легче простого было подтвердить это. Рядом с участниками реконструкции должны быть копии Знамени Победы. Это ни разу не нарушает закон о декоммунизации.

Кстати, в Изюме люди который год подряд 9 мая не боятся выходить именно со Знаменем Победы как элементом исторической реконструкции. Политическим силам, претендующим на здравость, давно нужно перенять этот изюмский опыт.

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Но где Терехов, а где Знамя Победы? Сайт Харьковского горсовета 9 мая демонстрировал жителям «первой столицы» черно-красное обезьянье дупло Зураба Аласания.

Если кто не в курсе, напомню: именно этот «упырь» (как нежно называли «медиаменеджера» Аласания коллеги по харьковскому телевидению) приложил загребущую руку к созданию этой черно-красной эмблемы для всех кретинов и уродов, скорбящих по случаю Дня Победы. Есть версия, что Аласания же выступил и натурщиком для художника этой эмблемы.

Посвященный Дню Победы концерт прошел в украинских вышиванках.

То ли Терехов тупит, то ли его информационный департамент чересчур хитрозадый. Ощущение такое, что «засланные казачки» от Добкина рулят информационной повесткой Терехова. И наоборот: «специально обученные» пиарщики от Терехова рулят политическими маневрами Добкина.

Игорь Терехов предлагал ветеранам и участникам празднования на площади Свободы «полевую кашу». Его конкурент в борьбе за кресло мэра Михаил Добкин развернул полевую кухню возле памятника Воину-освободителю. Но хочется спросить у этих почтенных джентльменов: кто вам сказал, что каша — главный атрибут Дня Победы? Что мешает вам провести свои мероприятия со Знаменем Победы, как это сделали люди в Изюме и Житомире? Ничего не мешает, кроме трусости и политической хлипкости.

Основные события Дня Победы в Харькове прошли без участия Терехова и Добкина. Автопробег «За нашу Победу», организованный главой фракции ОПЗЖ в горсовете Андреем Лесиком, собрал внушительную колонну. Около сотни машин под красными флагами с надписями «Победа», «Спасибо за Победу!» направились к Мемориалу Славы.

Спартак Головачёв, участник антимайданных протестов и политзаключенный 2014—2016 годов, рассказал «ПолитнНавигатору» о реакции нациков на автопробег «За нашу Победу»:

«На пересечении улиц Гамарника и Кооперативной выбежали из-за угла несколько человек в черном. Лесику, ехавшему во главе колонны, швырнули камень в лобовое стекло. Он газанул — и камень угодил в крышу. Другой камень попал в бампер моей машины. Мы не успели выбежать — они сразу ломанулись обратно во дворы. Кстати, и автомобиль СБУ, явно наблюдавший за нами, вынужден был поучаствовать в автопробеге, оказавшись зажатым между нашими машинами».

На Мемориале Славы участники автопробега присоединились к шествию «Бессмертного полка», в котором приняли участие пять сотен харьковчан.

Андрей Лесик говорит: «Я рад, что 9 мая с нами принимала участие в автопробеге Татьяна Михайловна Кошкина — дочь создателя танка Т-34. А потом и в шествии «Бессмертного полка» мы шли с ней плечом к плечу. С Мемориала Славы мы отправились к другим местам, где увековечена память наших героев. Возложили цветы к памятникам Жукову, воинам 17 стрелковой бригады. Потом организовали для ветеранов праздничный обед».

Татьяна Михайловна Кошкина — дочь конструктора Т-34 — в автопробеге «За нашу Победу!»

Более-менее благополучное празднование Дня Победы в Харькове вовсе не означает, что режим Зеленского стал относиться к этой дате лучше, чем режим Порошенко.

Вечером 8 мая полицейские на посту в Валках остановили автомобиль с представителями движения «Патриоты — За жизнь», направлявшимися в Киев для участия 9 мая в марше «Фашизм не пройдет». Можно было бы поверить в то, что проверка происходит в дежурном порядке, если бы не одно «но». Бестолковое стояние на дороге в ожидании осмотра продлилась с семи вечера до глубокой ночи!

Андрей Лесик попросил адвоката Дмитрия Тихоненкова приехать на место странных событий. Он должен был, в случае необходимости, оказать правовую помощь пассажирам автомобиля, которым силовики преградили путь в Киев.

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Адвокат рассказал редакции «ПолитНавигатора»:

«Там уже было темно, непонятно что происходит: нет никакой информации, за что задерживают людей. Я сказал: «Ребята, вы можете спокойно ехать, за всё ответственность беру на себя. Я не вижу причины, чтоб вы здесь стояли». Потом появилась женщина-следователь. У неё было поручение проверить транспортное средство в связи с каким-то сообщением об убийстве. То есть это даже не обыск, а осмотр транспортного средства.

В принципе, я был настроен, чтоб вообще ничего не осматривать. Чувствовалось, что это какая-то «постанова»: два часа ночи, людей с семи вечера держат на дороге. Я поинтересовался, есть ли понятые. Спросил у ребят, не возражают ли он, чтоб осмотрели их машину. Они согласились. Я сказал: «Тогда по очереди открываем каждую дверь, никто не подходит, и всё в моем присутствии». Полицейские открывали дверь, а я смотрел, чтоб никто ничего не подкинул. Они под камеры это всё сделали, ничего не нашли. Осталось только оформить протокол о том, что ничего не найдено».

Дмитрий Тихоненков добавляет, что из разговоров со следователем и другими правоохранителями он понял: в принципе, те лояльно относятся к людям, автомобиль которых им поручили осмотреть. Нелояльность исходит со стороны власти, которая ставит полиции соответствующие задачи.

«Полицейским надо было просто формально выполнить это задание, которое им дали, — продолжает адвокат. — Они зафиксировали в протоколе, что ничего не обнаружено. Просто это всё очень долго оформлялось. Следователь указывала и температуру воздуха при осмотре, и скорость ветра. Но к чему это всё указывать, если ничего не обнаружено?

Всё это очень долго, долго делалось. Я не понимаю, почему с 19 часов до трех ночи мурыжили людей. Но никто не сомневается, что это всё был спланированная вещь, чтоб помешать им поехать в Киев на празднование Дня Победы. Их организация довольно известная, на кону было участие этих ребят в мероприятии «Фашизм не пройдет». Тем не менее, они всё же успели добраться вовремя».

Андрей Лесик.

День Победы по-прежнему является напоминанием любой постмайданной власти о ее подлости, ничтожестве, лживости, ползучей нацификации. И эта власть боится массовых празднований 9 мая, пытается в ручном порядке регулировать их, подключая силовиков или давая особые поручения радикалам.