Из госучреждений Молдовы увольняют людей за поддержку России

Алексей Логофет.  
13.04.2024 14:10
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Политические репрессии


Руководителей и простых сотрудников системы социальной защиты Молдовы могут уволить за публичное выражение поддержки специальной военной операции России на территории Украины. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Алексей Бузу в эфире программы Moldova LIVE на телеканале Exclusiv TV.

Справка: Алексей Бузу, как и многие прочие министры, пришёл в молдавское руководство из сферы прозападных НКО. В течение многих лет он занимался мероприятиями в сфере гендерного равенства и инклюзивности, лоббируя права содомитов на трудоустройство. Дорвавшись до власти, он делает то же, что и птенцы гнезда Сороса в других странах: поражает в правах людей с неправильными политическими взглядами.

Руководителей и простых сотрудников системы социальной защиты Молдовы могут уволить за публичное выражение поддержки...

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«Человек, который поддерживает агрессора, не может находиться в системе социальной помощи», – заявил министр.

Он подтвердил, что причиной увольнения может послужить обычный донос о том, что человек позволял себе те или иные «неполиткорректные» высказывания.

«У меня есть противоречивые дискуссии с командой министерства, у которой разные взгляды, которая иногда не согласна с теми или иными решениями, и это естественно. Мы живем в демократическом обществе, мы хотим укрепить этот дух, но я провожу черту, когда кто-то поддерживает агрессора», – сказал Алексей Бузу в ходе телепередачи.

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