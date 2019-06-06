Из Минска поступили сдержанно обнадеживающие новости

06.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Первое после смены президента Украины заседание контактной группы в Минске вселяет сдержанный оптимизм относительно мирного урегулирования в Донбассе.

Об этом «Известиям» заявил представитель ЛНР на переговорах Родион Мирошника, по словам которого конструктивный диалог в Минске стал возможен после того, как украинская сторона несколько изменила риторику.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Есть сдержанный оптимизм. Меньше звучало заявлений об «агрессии России», преступлениях и тому подобном. Было больше конструктива и осторожного отношения к заявлениям. Поэтому в ряде подгрупп состоялся продуктивный диалог. По инициативе Леонида Кучмы был поднят вопрос о разведении в Станице Луганской. Хотя это решение трехлетней давности, Украине ранее не хватало политической воли его реализовать», — сказал Мирошник.

Также он отметил, что говорили о снятии введенной Киевом блокады Донбасса.

«Говорили о снятии блокады с Донбасса. Ключевой момент в том, что данный вопрос не отметался в сторону, а был обсужден. Есть определенный прогресс, но о конкретике также говорить еще рано», – добавил представитель ЛНР.

Он также заявил, что «впервые все заседания рабочих групп прошли в таком конструктивном русле».

В свою очередь директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов полагает, что экс-президент Украины Леонид Кучма неспроста вернулся на переговоры.

«Есть ощущение, что Кучма, соглашаясь вернуться в контактную группу, получил заверения от нового президента, что у него будут достаточно широкие полномочия и возможность оперативно и эффективно работать по минскому треку. Это обнадеживает», – сказал Денисов.

В то же время, как сообщал ПолитНавигатор, украинцы заявили о военной победе над ДНР, пока в Минске шли переговоры.