Россия нанесла ряд болезненных ударов по Украине. В одесском регионе фиксируются многочисленные пожары

На исходе вчерашних суток российские ракеты прилетели в район одесского Гидропорта. По данным мониторингового паблика «Донбасский партизан», целью стала немецкая ЗРК IRIS-T SLM.

«Координаты зоны поражения: 46.5777411, 30.7023289. Материалы с места удара демонстрирует масштабный очаг возгорания, мощную детонацию и характерные признаки разрушения ЗРК с боезапасом на стартовой позиции», – говорится в публикации.

На этом плохие новости из Одессы для киевского режима не закончились: несколько часов спустя удару подвергся порт Измаила, где была уничтожена нефтебаза «Triton» и поврежден танкер.

На попавших в сеть роликах фиксируются масштабные пожары в Измаиле.

Одесский гауляйтер Олег Кипер признал, что «в Измаиле повреждены объекты инфраструктуры и производственные помещения».

«По подтверждённым данным, нанесено до 20 прямых поражений по объектам комплекса. В зону удара попали топливные резервуары, перекачивающее оборудование, блок распределения и наземная инженерная инфраструктура, включая трансформаторный узел и кабельные каналы», – пишет «Донбасский партизан».

Военный блогер Юрий Подоляка отмечает, что атака на Измаил вновь ударила по интересам Азербайджана.