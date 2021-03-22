Из погрома Зе-офиса все явственней торчат уши Авакова

22.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

К погрому офиса президента Украины, который устроили в минувшую субботу праворадикалы, может быть причастен глава МВД Арсен Аваков.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Александр Семченко

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«То, что произошло, можно квалифицировать по нескольким статьям УК – злостное хулиганство, нанесение ущерба общественным зданиям, а при творческом подходе прокурора – и как террористические акты. Во время этой акции, например, фейерверки пускали с таким расчетом, чтобы летели они не в небо, а в окна. Это вполне могло вызвать пожар», – сказал эксперт.

По его мнению, реакция власти на эти действия неадекватная.

«Никаких обвинений, никто не ищет никакую «руку», никто никого не задерживает. Собирают внеочередную сессию парламента. Это что вообще? Какая внеочередная сессия? Происходящим должны заниматься правоохранители. Площадь перед офисом президента находится под видеонаблюдением, все записи есть. По погрому должны были уже отработать полиция и СБУ и доложить президенту. Причем доложить не только о том, что произошло, но и что погромщики задержаны, ведется следствие, выясняются заказчики и прочее», – убежден политолог.

Он также говорит, что «уши заказчиков просматриваются».

«Конечно, нужно собрать доказательную базу. Но я думаю, что заявление Геращенко о причастности Порошенко имеет под собой основание. Полиция вела себя странно. На акциях у офиса президента полиция всегда раньше прикрывала двери, центральный вход. Она ведет себя странно и сейчас. И это наталкивает на мысли о причастности к происшедшему Арсена Борисовича», – не исключает Семченко.