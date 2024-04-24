Из Порт-Анненталя – в Хутор Михайловский: украинские переименования зашли на новый круг

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Как наивны были те, кто полагал, что украинские политики уже переименовали все, что им досталось в наследство от «старого режима» и наконец-то займутся хоть каким-то реальным делом на пользу своей страны. Но нет. Выяснилось, что украинская топонимика – это такой Клондайк, который обеспечит работой еще несколько поколений декоммунизаторов с дерусификаторами.

Уже несколько дней подряд на Украине обсуждают очередное решение о массовых переименованиях. По решению Верховной Рады под нож пустят больше 300 (!) наименований населенных пунктов, которые «содержат символику российской имперской политики или не отвечают стандартам государственного языка».

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Как следует из опубликованной пояснительной записки к проекту постановления №11188 , у местных органов власти было полгода на предложения по переименованию. Если в указанный срок решение не было принято на местах, это сделают в приказном порядке из Киева, взяв за основу рекомендации «Украинского института национальной памяти» и Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Всего профильный комитет Верховной рады рассмотрел 340 предложений с мест по переименованиям. Предлагается переименовать: 7 районов, 15 городов, 54 поселка, 267 сел. Большая часть из них оставляет после себя чувство глубокого недоумения пополам со стыдом.

Так, среди предложений много названий, связанных с советскими праздниками или символикой. Например, это Первое Мая, Первомайское, Першотравневе, Первомайск, Маевка и так далее. Переименуют названия, посвященные историческим деятелям российского периода украинской истории: Пушкину, Мичурину, Максиму Горькому, Кутузову, Суворову, Некрасову.

Отдельная песня – это населенные пункты, названия которых якобы не соответствуют нормам украинского языка. Например, село Дорожное станет Дорожне, село Кибляры – Киблярами.

Целый ряд переименований вгоняют в ступор своей нелогичностью. Так, город Новомосковск Днепропетровской области предлагается переименовать в Самар;

город Павлоград той же области – в Матвеев. Не повезло городу Синельниково на Днепропетровщине – оно станет Риднопиллям.

Замахнулись киевские декоммунизаторы и на ряд городов в российской ЛНР. Так,

город Первомайск в киевской версии станет Сокологорском, Молодогвардейск – Атамановкой, Северодонецк – Сиверськодонецком.

Шахтерский Червоноград Львовской области станет Шептицким – в честь митрополита униатской церкви, писавшего приветственные письма сначала Гитлеру, а затем Сталину. Непонятно зачем меняют название Южноукраинска Николаевской области (в этом городе расположена третья по значению АЭС на Украине). Хотя, если уж ревнителям чистоты мовы так встало поперек горла прежнее название, переименовали бы в Пивденноукраинск и дело с концом. Но нет. Теперь этот город будет непонятно какого осьминога называться Гард. А соседний Первомайск на Николаевщине станет Ольвиополем.

И ладно там Ленин с Пушкиным или Первомай. Там хоть ущербная логика, но есть. Но какую крамолу нашли в топониме «Южный»? Между тем этот приморский город в Одесской области станет Порт-Анненталем – на французский манер. Почему? Зачем? Какая в этом связь с местным краеведением? Ответы на все эти вопросы судя по всему не предполагаются вовсе.

Единственная версия, которая приходит на ум – это сделать приятное будущим французским военным, которых предполагается разместить как раз в этих местах в случае их ввода на Украину. Чтобы, значит, представителям метрополии не пришлось ломать свои языки, коверкая туземные этнонимы.

Но самый «жыр» – это предлагаемое переименование города Дружба в Сумской области в Хутор-Михайловский. Сделать город «хутором» – это поистине блестящая идея как раз в духе времени и идущих на Украине преобразований. То-то местные обрадуются.

«Ты откуда будешь? – Да с этого, с хутора Михайловского!».

Такие или почти такие по содержанию диалоги вполне возможны между украинцами уже в ближайшем будущем. А пространство языка, как утверждали еще шалившие со словесными конструктами французские философы-постмодернисты, напрямую форматирует пространство материальное.

Помнится, одной из самых популярных претензий украинофилов к российским либералам еще в имперские времена было то, что их либерализм, мол, заканчивается там, где начинается этот самый Хутор Михайловский. Так что возрождение данного топонима можно считать еще и неуклюжей попыткой заново маркировать и, так сказать, пометить украинским присутствием территорию. Мол, тут заканчивается Россия и начинается Украина.