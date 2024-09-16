Из Рады в СовФед: за какие заслуги украинский депутат Деркач стал российским сенатором?

В череде назначений новых членов СовФеда от исполнительной и законодательной власти разных регионов России глаз зацепился за информацию из Астраханской области – представлять ее в верхней палате российского парламента теперь будет бывший украинский нардеп Андрей Деркач. Последний сменил Верховную Раду на СовФед с подачи нового губернатора Астраханшины Игоря Бабушкина.

Когда несколько месяцев назад информация о грядущем явлении Деркача-младшего в высшей лиге российского политикума появилась в ряде анонимных телеграм-каналов, многие сочли ее безответственным вбросом, уж слишком много недоумения и неудобных для власти вопросов она порождала. Однако время показало, что то был не вброс, а чистая правда.

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Прежде всего, сам факт кооптации буквально «с корабля на бал» – из Рады в СовФед – видного украинского политика прямиком в высший российский политистеблишмент, причем, без прохождения соответствующих ступеней карьерной лестницы, сразу на самый верх – это явление исключительное и не имеющее аналогов в истории российского парламентаризма.

Позволю себе напомнить, что в России без привычного политического дела годами маются, минимум с полдюжины бывших украинских политиков. Причем, не просто «пророссийских», то есть, ратующих за нормальные отношения с РФ, находясь на Украине, а буквально совершивших акты политического самосожжения в Незалежной. Открыто перешедших на сторону РФ в нынешнем противостоянии, и уже под триколором заслуживших себе делами, как минимум, место на российской политарене. Но мы их там почему-то не видим. В отличие от Андрея Деркача.

Я сознательно не называю имена-фамилии этих людей, чтобы эти рассуждения не выглядели как заказуха с целью кого-то «приподнять» а кого-то опорочить. Но, думаю, вы и так понимаете, о ком идет речь.

Почему именно Деркач стал триггером для таких рассуждений? Все дело в персоне этого человека, в его политическом и личностном бэкграунде. Прежде всего – для тех, кто не в курсе – речь идет не о каком-то заслуженном русском активисте, годами боровшемся на Украине за «русское дело», мотавшем за него сроки, стоявшем в пикетах, регулярно увозимом в полицейских машинах с несанкционированных митингов, травимом в прессе и увольняемом с работы.

В случае такого человека получение им в России должности или депутатского места выглядело бы заслуженным воздаянием за годы борьбы, лишений, притеснений и репрессий. И никто бы не возражал.

Но Андрей Леонидович Деркач – не из таких. Перед нами не просто бывший украинский политик, но выходец из семьи самого высшего украинского начальства – тех самых прямых бенефициаров незалежности, получивших от Украины все, что было можно получить, и еще немножко с горкой.

Сын засветившегося на скандальных «пленках Мельниченко» многолетнего всесильного главы СБУ и кореша второго президента Кучмы, «золотой мальчик», родившейся с золотой ложкой во рту. Классический мажор, лично воплотивший в своей карьере известный принцип «Молодым везде у нас дорога». Если они из «правильной» семьи, конечно.

Украинцам Деркач-младший известен, как один из младолигархов еще кучмовского призыва, владелец заводов, пароходов и целого медиахолдинга, включавшего пару газет интернет-сайтов, телекомпанию и ФМ-радиостанцию «Эра».

Последняя, к слову, одной из первых поддержала первый, «оранжевый» майдан, после чего ее владелец успешно реинкарнировался уже в новой реальности, превратившись из «одиозного олигарха-кучмиста» в депутата Рады от стремительно пооранжевевшей Соцпартии Александра Мороза.

Впрочем, не пошел Деркач-младший ко дну и по окончании пятилетки Ющенко перевоплотившись из «оранжевого социалиста» в члена Партии Регионов Януковича, депутатом от которой он встретил уже второй, кровавый майдан. И, что совсем удивительно, в отличие от большинства остальных регионалов, не потонул и после него, умудрившись уже при Порошенко и Зеленском дважды переизбраться в Раду по одномандатному округу на Сумщине.

То есть – сделаем зарубку на память – все те годы, когда реальные антимайдановцы терпели разного рода лишения, ходили на допросы по росшим, как грибы после дождя, уголовным делам, получали тюремные сроки или даже вовсе становились жертвами политических убийств – как те же Бузина или Калашников, Андрей Деркач, как ни в чем не бывало, сидел в Раде, легитимизируя постмайданный режим и тихо приумножая капиталы.

Более того, наш герой после второго майдана демонстративно сторонился всех политпроектов «встроившихся в майдан» экс-регионалов – будь то Оппоблок, ОПЗЖ, партии «За життя» или «Держава». То есть, применительно к периоду 2014-2022 года его даже борцом против майдана не назовешь. Не помнит кэш Гугла и каких-то высказываний Деркача в поддержку Донбасса, против которого Турчинов и Порошенко развернули «АТО».

И лишь СВО 2022 гола сломала эту идиллию, заставив Деркача сначала исчезнуть со всех радаров, а затем объявиться в России, где он, будучи без году неделя политэмигрантом, сделал за считанные полтора года головокружительную карьеру.

Резюмируем: Деркач – это совсем не сбежавший из сталинского гулага Иван Солоневич. Скорее наоборот – получивший от Украины, в которой он отнюдь не страдал и мучался, все блага, какие только можно, верхний номенклатурщик, прекрасно устроившийся и после бегства из Незалежной. Отличная иллюстрация расхожей народной мудрости: «кто при немцах жил, тот и сейчас живет».

Полемически заостряя – такие как наш герой – это и есть те классические «коллаборанты» и «зрадники», которых днем и ночью ищут с лупой СБУ. В отличие от обычных граждан Украины, никаких присяг этому государству не дававших и ничего ему не должных, народный депутат Украины перед вступлением в должность, дает торжественную присягу, в которой нет ни слова о готовности служить Украине в …Совете Федерации соседнего государства.

Цимес ситуации в том, что формально срок каденции, на которую был избран Деркач в Раду в 2019 году, закончился буквально пару недель назад. То есть, и правда – с корабля на бал. Мне могут возразить, что в январе-2023 Зеленский своим указом лишил Деркача украинского гражданства и мандата, но ведь все признают, что это решение незаконно даже по украинским меркам.

Но да Бог с ним, с гражданством, с Зеленским, и даже с депутатским мандатом в Раде. Важно другое. Какую мораль и воспитательную функцию несет назначение такого героя в российский СовФед? Что, если ты богат, знатен, влиятелен и с нужными связями, ты будешь в шоколаде, в отличие от своих менее удачливых соотечественников. Что человек, который присягал одной стране и ее спецслужбам, теперь будет писать законы для другой. Что, наконец, не нужно суетиться, борясь «за Россию» на какой угодно передовой – всегда найдется какой-нибудь Деркач, который обойдет тебя на повороте.

Мне скажут, что у Деркача тоже есть заслуги. Например, он считался одним из влиятельных лоббистов канонического православия на Украине и в истории с томосом играл на стороне УПЦ. Но разве он один? Давайте тогда, дадим место в СовФеде куда более известному спонсору УПЦ Вадиму Новинскому – благо он уже имеет опыт представительства интересов жителей Севастополя, правда, предав избирателей в 2014 и выбрав сторону Украины.

Не хотите Новинского, вот вам еще более свежий защитник православия на Украине, гонимый режимом Зеенского нардеп-одессит Артем Дмитрук. По совместительству – целый иподиакон. Отчего бы его не сделать российским сенатором? Я уже не говорю про Януковича, Азарова, Захарченко и целый выводок беглых украинских «випов», осевших после майдана в РФ.

Чем так ценен России-матери именно Деркач-младший? Папой-отставным главой СБУ, как пишут украинские СМИ, доживающим свой век в своем поместье в США? Или все дело в тесных связях Деркача с американским истеблишментом от Республиканской партии? Напомню, именно Деркач, еще будучи на Украине, «качал» тему коррупции Байдена, играя «на лапу» юристам Трампа и лично Рудольфо Джулиани.

Кстати, прямо в этот момент, когда наш герой готовится занять кресло в СовФеде, в киевском СИЗО по обвинениям в работе на «российскую шпионскую сеть», членом которой якобы был Деркач, ждет суда по статье о госизмене коллега Деркача по Раде и опальный экс-«слуга» Александр Дубинский (по версии СБУ, агент ФСБ по кличке «Буратино»). Компромат на Байдена и его сына они озвучивали вместе, на одних пресс-конференциях. Так, может и его тоже в СовФед, за компанию? Простите, что-то слишком много риторических вопросов.

Некоторые скажут, что Деркач все же имеет заслуги перед Россией – как боец невидимого фронта. Этакий современный «Штирлиц» годами сидевший засланным казачком в Раде. Полетевшие ему вдогонку после бегства в Россию обвинения в госизмене от СБУ, вроде бы играют «на лапу» этой версии.

Но и тут, по здравому размышлению, дебет с кредитом не сходится. Потому что, если мы примем это за рабочую версию, то история «Деркача–агента» – это история о проваленном агентурном задании. В рамках этой версии задачей конкретного «засланного Деркача», как и остальных деркачей, была политическая поддержка группировке СВО в самом начале спецоперации. Они должны были обеспечить лояльность России украинских чиновников, депутатов и остальных ЛПР, чтобы обеспечить легитимный переход власти от сбежавшего за границу Зеленского к новой, пророссийской власти.

Во всяком случае, реконструируя сюжет задним числом, именно на таких донесениях с мест, авторы которых убеждали «Москву. Кремль» в том, что русские танки встретят цветами и хлебом-солью, а националисты разбегутся, и базировались расчеты тех, кто готовил на стол Путину план СВО.

Но, как мы знаем, в итоге все случилось ровно наоборот. Зеленский с клевретами не убежал, а при западной поддержке организовал упорное и ожесточенное сопротивление. Сбежать в Россию пришлось такой вот незадачливой «агентуре» (если она и правда не померещилась, а была таковой).

А теперь еще один риторический вопрос: достойно ли места в СовФеде проваленное агентурное задание? И вообще, заслуживает ли поощрения агент, позволивший себя рассекретить? Опять же – строго в рамках той версии, что он и правда агент?

Отвечать на этот вопрос я не буду. Пускай каждый читатель ответит на него сам.