26.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
История, Культура, Наука, нацизм, Образование, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Цензура
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Из Украины лепят одну большую Галичину – академик


Большая ошибка украинского правительства в том, что они строят Украину из Галичины, а не отталкиваясь от общеукраинских ценностей.

Об этом на пресс-конференции заявил почетный директор Института археологии НАН Украины, историк Петр Толочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такой монолитной украинской нации, какой она была в советское время, мы сегодня не имеем. Мы сегодня имеем конгломерат, причём сшитый не на ценностях всей Украины, а на ценностях одного региона Галичины.

Сейчас у нас на Украине всё галицкое. Галицкие герои, их именами называют: улицы, площади и проспекты. Щорса выкидывают из пантеона украинских героев, а Коновальца и Бандеру включают. Это большая ошибка на уровне нашего правительства», – сказал историк.

Напомним, ранее Владимир Грановский заявил, что националисты из Западной Украины могут спокойно приезжать в Киев и делать что угодно – сносить памятники, убивать неугодных людей, а жители столицы «незалежной» слишком «толерантны», чтобы дать отпор приезжим.


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