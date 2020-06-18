«Толерантный» Киев завоёван ордой диких галичан – политолог

18.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Националисты из Западной Украины могут спокойно приезжать в Киев и делать что угодно – сносить памятники, убивать неугодных людей, а жители столицы «незалежной» слишком «толерантны», чтобы дать отпор приезжим.

Об этом в эфире YouTube-каналу «Island TV» заявил украинский политолог Владимир Грановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киевляне очень толерантные люди, и этим часто пользуются приезжие с Галиции, потому что они воспринимают толерантность Киева как слабость. Поэтому, они могут тут рушить памятники, срывать доски и убивать людей, как Олеся Бузину, за его взгляды, хотя он был киевлянином.

А так называемые политики закрывают на это глаза. Можно взять Павла Шеремета, который из Белоруссии приехал на Украину, и до сих пор не понятно, по каким причинам его убили.

А в случае с Бузиной мы знаем, почему его убили, именно за его взгляды. Так получается, что внутри современной политической действительности, убийство русского Бузины, не замечается украинскими политиками», – возмутился Грановский.

Напомним, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что при президенте Владимире Зеленском не состоится справедливого суда над убийцами известного писателя и журналиста Олеся Бузины.