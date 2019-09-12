Из вернувшихся на Украину экстремистов и террористов будут лепить бандеровские иконы

12.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Вернувшиеся по обмену на Украину граждане, осужденные в России по статьям экстремизм и терроризм, должны принять инициативу от старого поколения бандеровцев-антисоветчиков и стать моральными лидерами самостийников.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший представитель Украины на переговорах в Минске, дипломат Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бессмертного, эти люди являются «носителями морали», которые способны «повести Украину», заменив старое поколение бандеровцев-антисоветчиков, осужденных за украинский сепаратизм во времена СССР.

«Мне пришлось в зале сидеть рядом в Верховной Раде с теми, кто по 20-25 лет прошел сталинских тюрем. Эти прошли пять лет, кто-то больше пяти лет путинских тюрем. И у меня такое ощущение, что Украина сформировать элиту без испытания российскими тюрьмами никак не может… Я бы рекомендовал украинскому политическому руководству коммуникацию с этими людьми…

Вернувшись, эти люди показали другой пример украинцам, нужно это ценить. Для них сегодня нужно найти применение, потому что это те, кто способен формировать украинскую элиту, будущую украинскую элиту.

Их, как носителей колоссальной моральной силы вещей, сделать теми, кто поведет общество за собой.

Сейчас основатели Украины как государства, отходят в прошлое. Нужно появление новой элиты и эти люди способны повести Украину», – заявил Бессмертный.

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