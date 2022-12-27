«Из-за Байдена придётся бежать, как из Афганистана» – американский военный

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Если бы во главе США стояли решительные люди с политической волей, натовская армия показала бы себя во всей красе.

Об этом в эфире канала «Да это так» заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«НАТО бы смогло разгромить РФ за три дня?», – помечтала ведущая, высмеивая «заявления кремлёвских экспертов» в начале СВО о том, что Киев падёт за 72 часа.

Комментируя, американец напомнил, что ещё до спецоперации как раз именно у Байдена говорили, что Украина падёт в данные сроки в случае полномасштабного вторжения России.

«У нас там авианосцы, самолёты. Мы в принципе можем разгромить кого угодно. И может быть даже Китай. Мы разгромили иракскую армию, вооружённую до зубов советским, российским оружием в течение двух недель. Потому что мы воевали аккуратно очень, чтобы у нас не было потерь, чтобы гражданское население не страдало. Мы разбили «Аль-Каиду», ИГИЛ, вы не видели их больше, в течение нескольких недель их не стало, всё – они были уничтожены. Потому что была политическая воля», – разошёлся Табах.

Однако он быстро унял свой пыл констатацией, что нынешняя администрация США на такое неспособна.

«А если у нас такие лидеры, как сегодня, то какая бы натовская армия у нас ни была, они нам не дадут воевать. Они нам не дадут выиграть. Они нам устроят Вьетнам. Они нам устроят побег, бросая своих союзников, из Афганистана. Вот, что они нам устроят. Потом будут это сваливать на других, конечно», – посетовал экс-натовец.