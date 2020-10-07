07.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Провокации, Происшествия, Россия
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Из-за быстрого «воскрешения» Навального на Западе появились сомнения


Из-за отравления российского оппозиционного блогера Алексея Навального, скорее всего, последуют не экономические, а персональные антироссийские санкции со стороны евроатлантического блока.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» высказал немецкий политолог Александр Рар.

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«Из-за того, что Навальный так быстро «воскрес», у общественности все-таки появляются сомнения, поэтому резкие обвинения пока не звучат. Вряд ли это заставит запустить экономические санкции, скорее стоит ожидать персональных. Пока все наблюдают за ситуацией», – сказал Рар.

Издание напоминает, что на последнем саммите в Брюсселе одним из главных вопросов стало обсуждение введения санкций против России из-за ситуации вокруг Навального, но в итоге ЕС обошелся декларативными заявлениями.

В свою очередь» член комитета Европарламента по международным делам французский политик Тьерри Мариани говорит газете, что европейские чиновники уже нашли виновных, хотя расследование только началось.

«Сейчас в Европе мы видим классический сценарий — по определению ответственность несет РФ. Хотя ЕС сейчас было бы правильнее сотрудничать с российским руководством в рамках совместного расследования, ведь речь идет о российском гражданине, – считает Мариани.


Похожего мнения придерживается м депутат Европарламента от социалистов Елена Йончева.

«По делу Навального должна быть сформирована группа, в которой все заинтересованные страны будут представлены. Пока нельзя делать заявления, которые негативно отразятся на экономических и политических отношениях России и ЕС. В том числе неуместно и давление на «Северный поток – 2», – убеждена Йончева.

Отметим, что еще недавно Навальный, которого вывезли на лечение в Германию, был объявлен отравленным смертельно опасным боевым веществом «Новичок». Но уже сейчас он находится в нормальном состоянии и раздает бойкие интервью коллегам по либеральному цеху, утверждая, что его отравили ниндзя Путина.

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