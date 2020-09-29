Из-за Карабаха экономике РФ грозят неприятности

29.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Если боевые действия в Карабахе затянутся и выльются в полноценную войну между Арменией и Азербайджаном, то это станет ударом по российской экономике.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Независимой газете» заявил шеф-аналитик компании «ТелеТрейд» Петр Пушкарев.

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«Обострение ситуации в Нагорном Карабахе с экономической точки зрения невыгодно никому. Ни участникам, ни ближайшим соседям, ни хозяйству региона в целом. Если вооруженный конфликт будет локализован в течение нескольких дней, то последствия не станут существенными. Но при разрастании его до масштабной и длительной войны нанесет чувствительный удар», – сказал эксперт.

Он объяснил, что Россия сильно экономически связана с обеими враждующими странами, которые выступают важным рынком сбыта для российской экспортной продукции – оборудования, металлов, химических товаров.

«Но для обычных россиян более чувствителен импорт из Закавказья. При нарастании конфликта, разрыве торгово-производственных цепочек, ущербе для хозяйств Азербайджана и Армении, переключении их на военные нужды российские покупатели могут ощутить и это. Снизится поток поставок, повысятся цены», – прогнозирует Пушкарев.

В свою очередь доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Хмелев говорит, что для России экономически выгодно занять позицию главной миротворческой силы, настойчиво склонять Армению и Азербайджан к прекращению огня и переговорам.

«Прямая поддержка Армении Россией в конфликте в Нагорном Карабахе вообще трудно поддается экономической оценке. Если стоимость поставленных вооружений, боеприпасов и имущества еще можно посчитать, то экономические издержки от разрыва всех отношений с Турцией и Азербайджаном будут очень велики. Турция может перекрыть в крайнем случае проливы Босфор и Дарданеллы для российских судов. И заблокировать доставку грузов к российской военной базе в Сирии», – не исключает Хмелев.