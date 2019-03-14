Из-за Коломойского у Зеленского начались финансовые проблемы

14.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Беглый олигарх Игорь Коломойский «кинул» на деньги своего протеже, кандидата в президенты Владимира Зеленского и перестал финансировать его кампанию.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Все поменялось. Сегодня мой коллега, бывший регионал пытается выйти на Зеленского, предложить ему финансирование, какую-то поддержку, он не может выйти выше руководителя штаба. Четко он обрезал и не общается ни с кем из старых представителей элит. У него есть очень большая проблема с финансированием, потому что Игорь Коломойский, хоть и анонсировал поддержку Зеленского деньгами, но денег не дал.

Больше того, он ему должен деньги и списывает рекламу, которая идет на его телеканалах, в счет его старой задолженности. А он ему должен деньги за рекламу, которая шла во время его телевизионных шоу. А то, что Коломойский часть комиссий отдал Порошенко, это был реально очень большой скандал в штабе у Зеленского», – утверждает Царев.

В то же время, как сообщал “ПолитНавигатор”, в интервью британским журналистам Коломойский заявил, что Украине нужны миллионы зеленских.