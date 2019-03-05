Коломойский пересел на «Шкоду» ради Зеленского

05.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Днепропетровский олигарх Игорь Коломойский впервые публично поддержал президентские амбиции шоумена и комика Владимира Зеленского.

Об этом говорится в сюжете BBC, посвященном перспективам Зеленского и его связям с с Коломойским.

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В сюжете отмечается, что комик сегодня является лидером электоральных предпочтений, опережая куда более опытных политиков. Также британские журналисты показали кадры из фильма “Слуга народа”, в котором Зеленский играет роль Василия Голобородько – простого учителя, победившего на президентских выборах.

“Конечно, это – ответ всему политическому истеблишменту. Люди хотят что-то новое”, – объясняет комик свое желание попытать счастья в президентской гонке.

Авторы сюжета также встретились с украинским олигархом Игорем Коломойским, которого связывают с Зеленским. Примечательно, что Коломойский ведет не самый дорогой, учитывая его возможности, автомобиль “Шкода”.

В беседе с журналистами была затронута тема “ПриватБанка”, собственником которого был Коломойский и который национализировали. Миллиардер отрицает, что прежними владельцами были разворованы деньги со счетов банка.

“В современном мире деньги никуда не могут деться. Они с одних счетов должны попасть на другие. Если они покажут, куда и сколько мы забрали, то мы готовы все вернуть”, – сказал он BBC.

При этом Коломойский высказался в поддержку Зеленского, добавив, что его нынешняя оппозиция президенту Украины Порошенко не связана с национализацией банка.

“У нас нет вопроса мести… Для меня Зеленкий – это не персоналии, это некий символ – символ смены поколений. Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах зеленских”, – сказал олигарх.

В то же время сам Зеленский отрицает, что является марионеткой Коломойского.

“Во-первых, это неправда. Я никакая не игрушка в руках Коломойского”, – утверждает кандидат в президенты, обещая, что не собирается прощать Коломойскому обвинения в хищениях, если они будут доказаны.

“Все мы перед законом равны – будь-то человек, будь-то олигарх или крупнейший бизнесмен. Если кто-то что-то украл и это доказано правоохранительными органами, этот человек обязан вернуть. Никто ничего закрывать не будет”, – добавил Зеленский.

Как сообщал “ПолитНавигатор, согласно свежим соцопросам, комик и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский становится безоговорочным лидером избирательной компании.