Из-за коронавируса Белоруссия просит помощи у всего мира

02.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Белорусское государство обратилось в ведущим мировым игрокам с просьбами оказать содействие в борьбе с распространением коронавирусной эпидемии.

Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал считающийся близким к администрации президента Белоруссии минский политолог Александр Шпаковский.

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Он сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил представителям своей администрации пригласить в республику специальную миссию ВОЗ для совместной работы и оценки обстановки.

«В Белоруссии сохранена санитарно-эпидемическая служба и централизованная система здравоохранения, которая позволяет оперативно выявлять и изолировать больных, а также их контакты первого и второго уровня. Это позволяет избегать применения чрезвычайных мер, принудительной изоляции всего населения, введения армейских подразделений в города, паралича экономической жизни и нарушения базовых прав человека, которые вынуждены допускать правительства других стран», – сказал эксперт.

«Что касается просьб о содействии, то Беларусь направила подобные ходатайства всем своим партнерам, которые обладают значимыми ресурсами и весом на международной арене. Речь идёт о ЕС, КНР, США и РФ, – отметил собеседник издания. – Также ведутся переговоры о выделении срочного кредита по линии МВФ. Практически на всех направлениях достигнуты позитивные предварительные результаты».

Политолог говорит, что подобный подход со стороны Минска представляется логичным, поскольку «белорусское государство также проявляет солидарность и направляет помощь партнерским странам».

«В частности, Беларусь была первой страной, направившей груз гуманитарной помощи в пострадавшие районы Китая, белорусская авиакомпания на днях доставила гуманитарный груз из Китая в Сербию и так далее. В этой связи откровенно злорадные публикации некоторых российских изданий с заголовками «Белоруссия просит помощи у России» выглядят кощунственно и неадекватно, не соответствуют союзным отношениям Москвы и Минска», – утверждает Шпаковский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Белоруссия обратилась к РФ за помощью в борьбе с коронавирусом.