Бравировавший Лукашенко попросил у РФ медицинской помощи

01.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Белоруссия, ранее отказавшаяся вводить жесткие карантинные меры против распространения коронавируса, обратилась к Москве за помощью.

Об этом пишет «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Показная бравада белорусских властей в разгар пандемии коронавируса не мешает Минску просить Москву о содействии в борьбе с инфекцией», – отмечается в публикации.

Как рассказали изданию собеседники в российских госструктурах, Белоруссия находится в числе постсоветских стран, направивших в адрес России официальные запросы с просьбой выделить защитные маски, тест-системы, аппараты ИВЛ. Подобные запросы, говорит информированный источник, по дипломатическим каналам направили практически все страны СНГ, за исключением Украины и Туркмении.

«Информация аккумулируется и передается в штаб, где принимается решение, кому и что выделять. Номенклатура — от марлевых повязок до ИВЛ», — сообщил собеседник издания.

Он пояснил, что для выделения запрошенной помощи необходимо специальное разрешение правительства РФ, поскольку 2 марта было принято постановление, запрещающее вывоз из страны медицинской продукции. Также источник выразил надежду, что в Белоруссии начнут более ответственно подходить к борьбе с распространением коронавируса.

«Мы от них защищаемся. Но задачу эту надо решать совместно, поскольку если в одной стране эпидемия пойдет на спад, а в другой — возникнет ее очаг, то угроза сохранится», — сказал собеседник издания.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что в его стране нет эпидемии коронавируса, от которой, по его словам, «полыхает Россия».

Также он предлагал лечиться водкой и трактором.