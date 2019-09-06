Из-за Медведчука может сорваться негласное перемирие между Москвой и Киевом

06.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Недавняя атака на украинские медиактивы, связанные главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, не является случайной.

Так, в беседе с «Коммерсантом» один из влиятельных депутатов пропрезидентской партии «Слуга народа» сообщил, что офиса президента Владимира Зеленского намерен «окончательно решить вопрос» телеканалами, подконтрольными Медведчуку, которого собеседник издания назвал «врагом».

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Кроме того, «угрозой» назвал Медведчука и секретарь СНБО Украины Александр Данилюк. Также отмечается, что «наступление на позиции самого пророссийского украинского политика готовится и по другим фронтам». Например, президент Зеленский потребовал разобраться с финансированием партии ОПЗЖ и пригрозил, что «это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится».

Кроме того, раздражителем Зеленского стала причастность Медведчука к обмену задержанными лицами, в частности его посещение в московском СИЗО «Лефортово» нескольких граждан Украины, тогда как президент Украины не раз давал понять, что этот вопрос он курирует лично.

Выпады против оппозиции не остались без внимания Москвы: президент РФ Владимир Путин предупредил Зеленского, что из этого ничего хорошего не получится, посоветовав украинскому коллеге не наступать на старые грабли.

«Такое предупреждение означает, что если ситуация вокруг Виктора Медведчука будет развиваться в сторону ухудшения, то это наверняка отразится и на отношениях Москвы и Киева, – резюмирует издание. – Сейчас на официальном уровне между двумя странами действует негласное перемирие. Стороны не только избегают резких взаимных выпадов, которые были присущи периоду президентского правления Петра Порошенко, но и активно работают для приближения саммита в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция), в ходе которого может состояться первый личный контакт президентов Путина и Зеленского».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию запустил процедуру аннулирования лицензии телеканала NewsOne, который связывают с Медведчуком.