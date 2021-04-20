Из-за национализма русские бегут из Казахстана

20.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Для Российской Федерации главным донором по переселенцам на рубеже веков стал Казахстан, а большинство покинувших страну – этнические русские.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда».

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Отмечается, что из Казахстана переезжало в Россию по 150 – 200 тысяч человек в год. Но большинство из них составляли этнические русские.

«По моим представлениям, где-то процентов 30 из них – казахи, которые переселяются в интересах получения гражданства, остальные 70 – именно русские», – говорит председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

При этом доля мигрантов с казахстанским паспортом растет каждый год и сейчас. Так, по данным Института демографии Высшей школы экономики, число переехавших в Россию на постоянное (либо длительное) жительство из Казахстана в 2019 году в 2,5 раза больше, чем в 2011-м.

В свою очередь депутат Госдумы, директор Института стран СНГ Константин Затулин обращает внимание, что русские уезжают из Казахстана не из-за уровня жизни.

«Он там не сильно ниже, чем в России. Бегут от национализма, который не настолько радикален, как, например, на Украине. И миграция тут – как барометр. Сейчас в этой республике идет переход с кириллицы на латиницу, меняют русские названия улиц на национальные. Это все вызывает у местных русских тревожные ожидания», – подчеркнул Затулин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Казахстане националисты требуют создать для русскоязычных лагеря.

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