Из-за ошибок столетней давности Украина стоит на грани исчезновения

09.10.2019, Киев, Владимир Гладков

Из-за векового бездействия в интеллектуальном плане украинских элит Украина оказалась не готова к нынешним вызовам, которые ранее для нее оказались роковыми.

Об этом в эфире канала «InterVizor» заявил поддержавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас то время, когда мы либо выходим на стратегический уровень, либо прекращаем своё существование как страна. Это тяжёлое время, но нам не привыкать, мы много раз в нашей истории оказывались в таком времени. Сто лет назад, вы думаете, было чем-то лучше?

Пришёл Скоропадский, сказал: давайте объединять страну, давайте входите в правительство, давайте помогайте, а националюги говорят: не, ты неправильный государственный руководитель, нам надо язык кругом, неправильно то, что ты с немцами, нам надо своя армия и так далее. И когда потом приходит Петлюра, в общем, происходит то, что происходит – атамания и всё, что с этим связано», – заявил Дацюк.

«Да, конечно, с поправкой и на современные СМИ, современные способы политтехнологий, мы можем говорить, что есть какие-то нюансы, но в общим и целом ничего не поменялось. Та же атамания, та же «за Россию» – «против России», «в Европу» – «не в Европу», ничего за сто лет не поменялось. Можно сказать, что, собственно, украинская элита в интеллектуальном плане бездействовала сто лет», – добавил украинский философ.