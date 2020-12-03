Из-за отказа украинцев вакцинироваться стране грозит международная изоляция
Огромное количество украинцев не желает делать даже бесплатную антиковидную прививку.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует опрос, проведенный социологической компанией «Рейтинг».
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Согласно полученным данным, 40% граждан Украины не готовы сделать прививку от болезни COVID-19 даже бесплатно. При этом 55% опрошенных готовы к прививке, если препарат будет бесплатный. А вот платно вакцинироваться хочет только 35% респондентов. 57% респондентов не будут делать платную прививку.
Эти данные шокировали редактора информационного агентства «РБК-Украина» Сергея Щербину.
«Напоминаю, для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 75-80% населения. Учитывая уже названные вслух возможные инициативы цивилизованных стран о введении иммунных паспортов и заявления некоторых авиакомпаний о возможности посадки на рейс со справкой о вакцинации, как вы думаете, чем это дело грозит? Правильно, изоляцией», – отметил автор.
Также он обратил внимание на данные опроса в возрастном разрезе.
«Но поразительнее то, что более всего противников что платной, что бесплатной вакцинации в возрастной группе 30-39 лет (63% и 52% соответственно). Не отстаёт и группа 18-29 (54% и 50%). Хочется спросить, как вы себя вообще чувствуете, друзья? Не в смысле ковида, а в смысле на голову. В то же время поддержка введения жёсткого локдауна «как весной» резко возрастает в возрастных группах 50-59 и 60+ (46% и 45% соответственно). Вот и встретились два одиночества», – резюмирует Щербина.
Как сообщал «ПолитНавигатора», в Киеве под лозунгами «Нет принуждению! Остановитесь!» начались массовые протесты противников вакцинации.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.