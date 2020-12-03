Из-за отказа украинцев вакцинироваться стране грозит международная изоляция

03.12.2020, Киев, Ольга Козаченко

Огромное количество украинцев не желает делать даже бесплатную антиковидную прививку.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует опрос, проведенный социологической компанией «Рейтинг».

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Согласно полученным данным, 40% граждан Украины не готовы сделать прививку от болезни COVID-19 даже бесплатно. При этом 55% опрошенных готовы к прививке, если препарат будет бесплатный. А вот платно вакцинироваться хочет только 35% респондентов. 57% респондентов не будут делать платную прививку.

Эти данные шокировали редактора информационного агентства «РБК-Украина» Сергея Щербину.

«Напоминаю, для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 75-80% населения. Учитывая уже названные вслух возможные инициативы цивилизованных стран о введении иммунных паспортов и заявления некоторых авиакомпаний о возможности посадки на рейс со справкой о вакцинации, как вы думаете, чем это дело грозит? Правильно, изоляцией», – отметил автор.

Также он обратил внимание на данные опроса в возрастном разрезе.

«Но поразительнее то, что более всего противников что платной, что бесплатной вакцинации в возрастной группе 30-39 лет (63% и 52% соответственно). Не отстаёт и группа 18-29 (54% и 50%). Хочется спросить, как вы себя вообще чувствуете, друзья? Не в смысле ковида, а в смысле на голову. В то же время поддержка введения жёсткого локдауна «как весной» резко возрастает в возрастных группах 50-59 и 60+ (46% и 45% соответственно). Вот и встретились два одиночества», – резюмирует Щербина.

Как сообщал «ПолитНавигатора», в Киеве под лозунгами «Нет принуждению! Остановитесь!» начались массовые протесты противников вакцинации.