Из-за ожидания мира в России ослабла помощь фронту

Никакого скорого мира между Россией и Украиной не будет.

Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, будет ли покушение на Трампа.

«Я не знаю, каким именно образом его снесут, но вот посмотри последние рейтинги. Трамп падает, причем со скоростью стремительного домкрата, а дальше будет еще хуже. А эта вся эпопея с мирными соглашениями, с перемириями – это всё голимая пурга. Все уже ждут, когда этот цирк закончится, и антитрамписты прямо скажут, что мы воюем до талого, хватит тут фигнёй заниматься, сколько Трамп может пиариться к своей стодневке всеми этими перемириями, это всё полная чушь.

Антитрамписты используют Зелебобика как просто торпеду против Трампа и его команды. А трындеть они будут все, что угодно. Ну, может, сейчас 100 дней пройдет, 9 мая пройдет, и я думаю, что после этого уже антитрамписты четко уже как-то соорганизуются, дадут салорейху все, что только можно. Там Трамп опозорится со своими миротворческими инициативами, и будем воевать до талого. Попомни мое слово, именно так и будет.

У нас в этом вообще никто не сомневается, и просто смотрят как на дивных людей, изумительных, на тех, кто верит в какое-то перемирие», – сказала Монтян.