«Донаты на армию упали в разы, ВСУ не в силах удержать фронт» – киевский эксперт

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Несмотря на потуги украинской пропаганды, общество перестало донатить на армию, а ВСУ уже не в состоянии удерживать позиции.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы оцениваете ситуацию, которая сейчас складывается на фронтах войны?», – спросил ведущий.

«Пессимистическая и безрадостная для Украины. Да, есть целый сонм позитивных блогеров, которые рассказывают, как мы их и в хвост и в гриву, что техника врага горит, но в конце просят – скиньте еще денег на технику. Но, знаете, на третьем году войны все-таки государство, тем более получившее в распоряжение немалые ресурсы, должно было решить хотя бы элементарные проблемы, там, снабжение транспортом, обеспечение средствами РЭБ. Проекция того, что реально происходит – волонтеры говорят о том, что в 3-4 раза сократились донаты. То есть моральное, психологическое и финансовое истощение. И это все, естественно, чувствуется и на фронте», – жаловался Золотарев.