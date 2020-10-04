Из-за разрыва с РФ уникальное украинское предприятие осталось без заказов

28.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Из-за разрыва производственных и торговых связей с Россией НТК «Электронприбор» – единственное украинское предприятие , занимающееся производством бортовых систем для гражданской и военной авиации – потеряло порядка 70% рынка и доходов и оказалось на грани банкротства.

Об этом в эфире «4 канала» заявил и.о гендиректора, главный конструктор предприятия Ласло Яцко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Яцко, Украина поставляла свои системы в кооперации с российскими производителями в ряд стран мира, но после разрыва отношений эти связи прекратились.

«Мы потеряли примерно 70% оборотов и 70% рынка. В Самаре производились самолеты Ан-140, в Воронеже производились самолеты Ан-148, «Волга-Днепр» является крупнейшим эксплуатантом самолетов Ан-124. Постоянно шли модернизации, поддержание летной годности, какие-то ремонты, какие-то работы постоянно продвигались.

Кроме того, мы участвовали с «микояновской» фирмой, с «суховской» фирмой в работах по модернизации боевой техники. Но Российская Федерация уже давно, от момента обретения независимости Украиной, она пошла по стратегическому пути, чтобы для своих вооруженных сил применять изделия разработки и производства в Российской Федерации.

Но во времена Советского Союза очень много истребителей, бомбардировщиков, вертолетов было поставлено в так называемые дружественные страны. Это юго-восточная Азия, это Африка, Южная Америка, Центральная Америка. Как раз наше предприятие очень плотно с российскими военными корпорациями участвовало в модернизации такой военной техники.

На 2013 год были подписаны протоколы о намерениях на поставку примерно 350-400 самолето-комплектов в интересах таких предприятий, как «Сокол», РСК «МиГ» и других. Причем, все эти комплекты, в основном, шли для третьих стран. Венесуэла, Перу, Индонезия, Малайзия, Алжир. Вот такие страны. Естественно, что после этих событий мы этот рынок моментально потеряли», – заявил Яцко.

Ранее «ПолитНавигатор» писал о том, что единственный на Украине государственный Николаевский судостроительный завод начал процедуру банкротства, оставшись без заказов.