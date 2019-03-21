Из-за трусливых российских банков Крыму грозит обрушение строительства

21.03.2019, Симферополь, Олег Кравцов

На фоне высокого спроса объем ввода жилья в Крыму за прошлый год в среднем вырос на 5%, а в случае с многоквартирными домами — на 34%, но эта тенденция в ближайшее время может переломиться из-за небольшого количества работающих в Крыму банков.

Об этом пишет российское издание “Коммерсант”, указывая, что переход на проектное финансирование для застройщиков Крыма будет непростым.

«Здесь работает ограниченное количество банков и основной из них РНКБ, большой вопрос, насколько готовы будут не только местные застройщики, но и финансовые организации к новой системе работы», — сказал гендиректор 360 Flat Евгений Клочков.

Издание отмечает, что сейчас в Крыму работают около 40 застройщиков, чей совокупный объем текущего строительства достигает 900 тыс. кв. м. Из этого объема 25–28% (225–252 тыс. кв. м) планируется ввести в 2021 году и позднее.

«Именно эти объекты могут оказаться проблемными при переходе на эскроу-счета: к июлю их готовность вряд ли превысит 30%», — полагает гендиректор РАСК Николай Алексеенко.

В свою очередь гендиректор агентства «Департамент недвижимости Республики Крым» Анастасия Шмергельская предполагает, что в худшем случае до конца 2019 года ввод жилья в Крыму сократится на 40%. Правда, директор по инвестициям ГК «Гранель» Андрей Носов прогнозирует, что негативная динамика будет недолгой, а при возможной помощи государства, более опытных и крупных застройщиков, которые могут прийти в Крым, ввод жилья может расти на 10–15% ежегодно.

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Ранее о внедрении специальных мер поддержки застройщикам Крыма заявлял глава Минстроя РФ Владимир Якушев, объясняя, что на полуострове работают лишь два из 54 банков, получивших право открывать эскроу-счета для застройщиков.

Но в итоге, продолжает газета, специальных условий для девелоперов Крыма при переходе на проектное финансирование не предусмотрели.

Эскроу-счет – это специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом. Покупатель кладет деньги на счет эскроу, а продавец может их забрать, когда выполнит условия, заранее прописанные в договоре, а банк как независимый посредник следит за выполнением этих условий.

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