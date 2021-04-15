Из-за угрозы терактов Крыму начались обыски у экстремистов

15.04.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Котрудники Центра по противодействию экстремизму провели обыск в жилище меджлисовца Абдуселяма Селяметова в селе Заречное Симферопольского района.

Об этом говорится в сообщении финансируемой на западные гранты организации « Крымская солидарность», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сам меджлисовец несколько лет уже не живет в Крыму, а в доме находился его сын Адиль. У него силовики изъяли литературу, технику и телефон.

«Один из сотрудников объяснил Адилю, что обыск проводился в рамках следствия по другому уголовному делу, связанному с терроризмом. В частности, их интересовал IP-адрес Селяметова и содержимое переписок. Что это за дело и каким образом IP-адрес семьи Селяметовых связан с ним, мы обязательно изучим», – заявил адвокат Селяметова Рустем Кямилев.

Как это уже происходит в Крыму традиционно, пока силовики проводили обыск, к месту жительства подозреваемого подтянулась «группа поддержки».

«К этому времени к дому подошла общественность поселка Заречное, которую оперативник центр «Э» охарактеризовал «О, знакомые лица» и провел фотофиксацию», – комментируют активисты «Крымской солидарности».

Напомним, накануне секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Крыму угрожают диверсии и террористические акты, которые готовит Украина при поддержке спецслужб Запада.