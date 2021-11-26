«Из Зеленского делают параноика»: политолог о медиамарафоне и «госперевороте»

Новости Украины

Кто-то в окружении президента Владимира Зеленского внушает ему подозрения в отношении олигарха Рината Ахметова, хотя они являются естественными партнерами.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил киевский политолог Владимир Воля комментируя медиамарафон Владимира Зеленского, во время которого тот фактически обвинил Рината Ахметова в причастности к подготовке госпереворота.

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«Судя по всему, кто-то внушает президенту идею, что для него наибольший враг – это Ахметов. Заметно, что у Зеленского слишком личное, эмоциональное отношение ко всему тому, что происходит в медийном пространстве, критике со стороны журналистов. Я думаю, кто-то в окружении президента пытается играть на осложнении отношений между президентом и наиболее влиятельными людьми Украины. Всё это выглядит, как выход и так достаточно непростой ситуации с законом об олигархах на качественно новый уровень противостояния», – считает эксперт.

«Сегодня к этой сложной атмосфере подозрений и борьбы добавился новый качественный элемент – информация о перевороте, в который президент не верит, но о котором он заявил. Можно считать, что он передаёт некий привет кому-то. Я думаю, что ему предоставляют некачественную аналитику касающиеся того, что Ахметов в чём-то там заинтересован», – говорит политолог.

«Действительно, на каналах Ахметова недавно было некоторое изменение информационной политики. Но вообще, если посмотреть сетку каналов, то «Украина 24» показывает программы, рассчитанные на разную политическую аудиторию, там эклектика. Случилось так, что на этом канале соединились две агрессивные антипрезидентские информационные кампании. Там много журналистов из каналов, которые ассоциируется с Медведчуком, но в тоже время и много людей из пула Порошенко», – заметил аналитик.

«Очевидно, что кто-то в окружении президента пытается делать слишком поверхностные выводы относительно ситуации с Ахметовым. Возможно также, кто-то умышленно пытается обострить отношения между президентом и олигархами. Ахметов не является врагом Зеленского, наоборот, они выглядят как естественные партнеры, особенно в том, что касается Донбасса», – резюмировал Воля.