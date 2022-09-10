Избегая котла: российские войска покидают Изюм и Красный Лиман

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Новости Украины

На данный момент сохранить возможность подвоза боеприпасов и подкреплений в Изюм не представляется возможным.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет военный обозреватель Борис Рожин.

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Он прокомментировал появившиеся сообщения об отходе ВС РФ от Изюма.

«Поступают сообщения, что войска отходят из Изюма за Оскол, чтобы избежать окружения в случае прорыва противника к Осколу и Гороховатке. Судя по всему на текущем этапе удержать логистику к Изюму не представляется возможным, поэтому выбор сделан в пользу сохранения войск, дабы избежать котла», – приходит к выводу автор.

Военкор Сергей Середа передает, что сумел выбраться из Изюма.

«Только что выбрался из Изюма по единственной оставшейся дороге. Если в двух словах, то ситуация крайне острая. ВСУ сосредоточили очень большую группировку. И территория сложная. Изюм, по сути, всё это время был в полукольце.

С одной стороны Славянск, с другой в каких-то сорока километрах уже проходит северский фронт.

Наши парни настоящие герои. Эта атака украинцев лишь сплотила их ряды. Даже находясь в численном меньшинстве, они перекрывают сложные участки и занимают рубежи, несмотря на опасность оказаться в кольце», – пишет Среда.

При этом телеграм-канал «Рыбарь» утверждает, что российские силовики выходят из Красного Лимана:

«Вывод подразделений ВС РФ подтвердить не можем. На юго-западных окраинах Лимана бои. Судя по всему, ВСУ беспрепятственно навели понтонную переправу со стороны Райгородка и вошли в Старый Караван».

Подтверждает потерю Красного Лимана и авторитетный телеграм-канал GREY ZONE.

Правда, военкор Евгений Поддубный утверждает, что в городе идут бои:

«В Лимане продолжается бой. Барсы закусились и дерутся, красавчики. Противник пока остановлен».