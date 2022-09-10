ВСУ форсировали Северский Донец: Появились сообщения о потере Изюма

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Новости Украины

Украинские формирования продолжают развивать наступление и попытки взять в окружение Изюмскую группировку ВС РФ.

Так, вслед за сообщениями о заходе ВСУ в стратегически важный Купянск, еще несколько дней назад находившийся в глубоком тылу российской армии, украинские силы начали атаки с южноготнаправления на Красный Лиман, стремясь отрезать Изюм.

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«Противник продолжал атаковать на Изюмском направлении, стремясь выйти непосредственно к Изюму. На вчерашний вечер фронт находился в 5-10 км от города. ДРГ противника двигаясь вдоль Оскола стремились выйти к Гороховатке и далее к Осколу», – пишет военный обозреватель Борис Рожин.

По его словам, после мощной артподготовки утром из района Старого Каравана началась атака на позиции ВС РФ в районе Красного Лимана.

«Целью противника является взятие Красного Лимана и дальнейшее наступление на Оскол, с целью отрезать Изюмскую группировку. В случае потери Красного Лимана, вопрос необходимости отвода всей Изюмской группировки может встать в полный рост. Впрочем, вопрос отвода войск уже сейчас на повестке, так как существует не иллюзорная угроза окружения под Изюмом», – считает Рожин.

А военно-аналитически телеграм-канал «Рыбарь» отмечает, что атака на Красный Лиман началась ближе к ночи:

«ДРГ вышли в район Озерного и Старого Каравана. К Райгородку переброшены понтоны для организации переправы украинской техники».

Критической признает ситуацию и один из бывших лидеров ополчения ДНР Игорь «Стрелков» Гиркин, по словам которого, ВСУ сумели форсировать Северский Донец.

«Противник сумел создать плацдарм (вероятно, еще вчера вечером – ночью) на восточном берегу Северского Донца у н.п. Старый Караван и в настоящее время ведет бои в районе окраин Лимана (Красного Лимана). В отличие от ВСУ, российские войска не сумели ни вскрыть подготовку и сосредоточение войск противника, ни нанести им огневое поражение в момент переправы. Ситуация тяжелая», – приходит к выводу Гиркин.

При этом популярный телеграм-канал «Архангел спецназа» в 11.52 опубликовал следующую новость:

«Изюм сдан. Я молчу, все сами все знают».

Также на канале было обнародовано видео отхода российской техники.