Избиение отдыхающих в Севастополе пытаются «замять», – «Русский блок»

29.08.2019, Севастополь, Виктор Орлов

Произошедший в Севастополе возле пляжа в бухте Омега инцидент с избиением отдыхающих с ребенком мужчинами, которым не понравилось, что пешеходы отказываются пропустить машину, пытаются замять.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал лидер общественной организации «Русский блок» Геннадий Басов.

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«Это подтверждается следующими фактами: Первое – я лично контролировал то, как сотрудник полиции записывал данные многочисленных свидетелей вышеуказанного преступления.

Однако никто из этих свидетелей не был опрошен. Повторяю, никто, даже та женщина, чьи слова были записаны на камеру и опубликованы в СМИ.

Более того, по моей информации, список абсолютно всех свидетелей преступления, записанных полицейским, загадочным образом пропал. Теперь этих свидетелей нет.

Зато, есть сведения, что появились два человека, которые почему-то вспомнили о том, что они очевидцы преступления, только на следующее утро. При этом не трудно догадаться, какие они будут давать показания и в чью пользу.

Второе – по неподтвержденной пока информации, «внезапно» выясняется, что пострадавший мужчина и женщина с ребенком проживают в Донецкой области, и они срочно покинули город Севастополь, отправившись по месту прописки. Поэтому участвовать в процессе не могут.

И, наконец, третье. То ли под психологическим воздействием, то ли по каким-то иным причинам один из пострадавших в этой драке мужчин заявил, что остановилась БМВ, что вышли из нее люди, что он сделал им замечание, что его били по лицу и спине, а вот кто его бил, он почему-то не видел и не помнит.

Складывается впечатление, что кто-то очень хочет дело «замять», и у меня есть серьезные опасения, что наказание никто нет понесет», – говорится в заявлении Басова.

Он также предоставил видеозапись, сделанную в день происшествия в момент опроса свидетелей, где запечатлен военный жетон одного из предполагаемых участников нападения.

Басов заявил, что благодарит журналистов, освещающих инцидент, и выразил надежду, что гласность позволит добиться справедливого наказания виновных.