В Севастополе на глазах отдыхающих жестоко избили семью с ребенком

26.08.2019, Севастополь, Виктор Орлов

В Севастополе в прогулочной зоне возле пляжа «Омега» двое выходцев из южных республик избили семью с ребенком, которая сделала замечание по поводу передвижения на автомобиле в месте скопления отдыхающих.

Как рассказали очевидцы «ПолитНавигатору», инцидент произошел 25 августа, когда черный тонированный БМВ заставлял прижиматься к обочине граждан, идущих на пляж и возвращающихся после купания.

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Двое крепких пассажиров авто, находящихся в машине, посчитали, что компания из двух мужчин и женщины с маленьким ребенком недостаточно быстро освободила им пространство для проезда.

Выскочив из автомобиля, они на глазах десятков людей, среди которых были и дети, стали нецензурно оскорблять компанию. Мужчина отреагировал на хамов, заявив, что они двигаются по пешеходной дорожке.

Это вывело из себя агрессивно настроенных автомобилистов, и те набросились на компанию. Окружающие люди опешили от увиденного. Двое молодчиков за минуту превратили в кровавое месиво лица мужчин, а один из них нанес тяжелейшие удары женщине, из-за которых ей пришлось вызывать скорую. Маленького ребенка отшвырнуло в сторону, его крики заставили сбежаться туда даже тех, кто был далеко на пляже.

Несколько мужчин, находившихся рядом, попытались остановить избиение севастопольцев, однако это удалось сделать только по прибытии наряда полиции, которая, как утверждают очевидцы, на месте происшествия оказалась оперативно.

Тем не менее, даже в присутствии сотрудников полиции один из нарушителей порядка продолжал выкрикивать нецензурную брань. Более того, через некоторое время появилось около десятка «бородачей», которые стали окружать свидетелей этих событий и, оказывая на них психологическое давление, вынуждали уйти домой.