Сегодня в 0.00 часов началось объявленное президентом РФ Владимиром Путиным трехдневное перемирие.

Что интересно, украинская сторона официально не давала согласие на прекращение огня. Более того – диктатор Владимир Зеленский грозил, что не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые прибудут в Москву на День Победы.

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Тем не менее, в той или иной степени перемирие соблюдается, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Да, полного прекращения огня нет, поскольку российские подразделения получили приказ сразу же отвечать огнем на традиционные украинские провокации.

«Район Ступочек [ЧасовЯрское направление], тишина, перемирие соблюдается», – сообщает российский осинтер Анатолий Радов.

Скандально известный русофобскими выходками депутат ВР Алексей Гончаренко утверждает, что ВСУ получили приказ прекратить огонь.

«Украина официально молчит, но тоже присоединяется к перемирию. Подобное указание получили в войсках», – пишет Гончаренко.

По информации российского военного блогера Юрия Подоляки, местами по линии боевого соприкосновения «уже начались запросы с нашей и стороны противника по выносу с нейтралки 200-х и эвакуации 300-х».

При этом он указывает, что на границе сегодня утром ВСУ попытались вновь зайти в Курскую область.

«Все-таки у ВСУ избирательное перемирие. Где им нужна передышка, как на Донбассе, они в целом его поддерживают. А вот где они пытаются добиться хоть каких-то результатов, как в районе Тёткино Глушковского района, так там и перемирия никакого нет. С утра противник уже пытался прощупать насколько зорко мы следим за ним и готовы ли отвесить ему полноценных люлей. Убедившись в положительном ответе на этот вопрос, откатился зализывать раны. И пока все говорит о том, что он здесь не угомонится. Значит, придется «угоманивать», – приходит к выводу Подоляка.

Военкор Александр Сладков пишет, что в очередном перемирии нет «ни тишины, ни прежней Украины».

«Я понимаю, что наши перемирия это какой-то протокол, который хорошо бы исполнить перед какими-то нашими дальнейшими действиями, но какими? Мы из последних сил ищем в самих себе ощущение родственности Киеву, а там, в Киеве, родственность давно забили, уничтожили. Но мы все соблюдаем некий семейный порядок, – «теща отвратительная, но ее, и дядю Петю, мудака и дебошира, надо всё же на свадьбу пригласить, семья, всё-таки, вдруг на этот раз будет без скандала». Не будет. К сожалению, даже в случае с родной Украиной без ненависти к ней и настоящей войны с ней Победы над Западом не добиться. Сложность в том, что после Победы эту ненависть к Украине необходимо будет задушить. А иначе, как жить дальше бок о бок? Перемирия с Украиной нет. Есть наша показательная готовность не стрелять. Это, как в уличной драке, забияка лезет и лезет, здоровяк все терпит и терпит, потом забияка дает здоровяку леща посильнее, и падает от ответного удара без памяти. Зачем терпел? Все равно вдарил… Мы пока терпим. Хотя, надо уточнить, заранее отдан приказ: бить в ответ», – напоминает Сладков.

Стоит заметить, что с начала сегодняшних суток мониторинговые каналы не фиксировали запуск ударных дронов ни с российской, ни с украинской стороны.