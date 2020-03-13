Избитому Сивохо присудили «позор и унижение» – задержанные боевики отпущены

13.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Все три радикала «Нацкорпуса», являющиеся бывшими боевиками «Азова», задержанные в ходе срыва презентации советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, вышли на свободу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ветерану АТО» Александру Демидову (позывной «Волков») райсуд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 2 месяца, его сослуживец по «Азову» Сергей Тамарин и третий «побратим» Юрий Капля отпущены из зала суда под личное обязательство.

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Отметим, в ходе нескольких часов заседания адвокат расхваливал каждого из подозреваемых, рассказывая об их примерных характеристиках из различного рода националистических и парамилитарных организаций, о боевых ранениях и вкладе в майдан.

Также суду периодически напоминали, что националистам ни в коем случае нельзя пропустить «Марш добровольцев», который состоится завтра, 14 марта.

В течение всего времени под окнами Печерского районного суда дежурило около сотни радикалов «Нацкорпуса», время от времени выкрикивающих националистические лозунги и требования освободить однопартийцев.

Кроме того, как сообщал «ПолитНавигатор», к митингующим прибыл главарь Андрей Билецкий, который пообещал упрятать в СИЗО и Сивохо, и «его заказчика» – президента Украины Владимира Зеленского.

Одесский журналист Юрий Ткачёв отметил, что в случившемся нет ничего удивительного.

«В принципе, после того, как от Сивохо открестился его непосредственный начальник, секретарь СНБО, это даже и неудивительно. Ведь если, как говорил секретарь СНБО, слова Сивохо были его личным мнением, то получается, что били не «государева человека», а просто возомнившего о себе сепара. А в такой ситуации и за убийство-то не сажают, чего уж о простом поджопнике говорить?

Конечно, после такого позора на месте Сивохо любой уважающий себя человек уволился бы и вообще старался держаться подальше от службы этому государству.

Посмотрим, поступит ли так Сивохо – ну, или у нас появится специальный человек для образцово-показательного унижения нациками», – написал журналист.