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Журналист британской медиа-корпорации ВВС Клайв Майри, боясь уронить «репутацию Украины», пытается опровергнуть «слухи» о том, что он стал жертвой расистского нападения во время репортажа на Украине.

На днях в социальной сети Tiktok начал распространяться ролик о том, что Майри был избит бандой украинцев во время репортажа из зоны боевых действий, но информация о нападении была скрыта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя ситуацию, Майри написал в Твиттере:

«Как увлекательно видеть разлетающуюся ложь! Ну, разве что ты не любишь ботов!!».

Один из его подписчиков прокомментировал:

«Я предполагаю, этот твит означает, что история не соответствует действительности».

Майри ответил:

«Какую часть этого твита вы правильно поняли, а другие, по вашему мнению, не поняли?».

В июне прошлого года Майри в зоне боевых действий на Украине попал в аварию с участием бронетранспортера, его машина перевернулась. Репортер получил повреждения головы, однако вернулся в Лондон без явных травм. Майри долгое время не говорил об этой аварии, поэтому его нынешние опровержения также вызывают сомнения. Кроме того, на Западе прекрасно известны многочисленные расистские инциденты на Украине, хоть и случившиеся до начала СВО.

Так, в 2012 году после победы певицы-мулатки Гайтаны в национальном отборочном туре на конкурс «Евровидение», представитель националистической партии «Свобода» Юрий Сиротюк заявил, что «Гайтана хорошо поет, но она не является представителем украинской культуры». По его словам, «Евровидение» – это шоу национальных талантов, а «об Украине укоренится понимание, что это страна где-то в далекой Африке».

А в августе 2021 года депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа», олимпийский чемпион Жан Беленюк сообщил, что в центре Киева неизвестные мужчины пытались спровоцировать конфликт, выкрикивая в его адрес «расистские оскорбления».

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинский продюсер Александр Роднянский заявил, что в разгуле нацизма на Украине «виноват президент РФ Владимир Путин».