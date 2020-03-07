Изгнание «соросят» и отказ от Донбасса: Погребинский о рискованной игре Зеленского

07.03.2020, Киев, Вадим Москоленко

Инициировав смену состава правительства Украины, команда Владимира Зеленского пытается снизить влияние «соросят» в пользу местных олигархов, однако одновременно делает сигналы Западу о готовности сохранять антироссийский курс. При этом в Киеве начинается работа по отказу от Минских соглашений, в ответ Москва сможет повторить с Донбассом крымский сценарий.

Об этом на своей странице в Facebook рассуждает киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бессмысленно критиковать неадекватность Зеленского. Откуда ей взяться – этой адекватности? Но отставка правительства «соросят» (ну не всех, кое-кто пока остался), и особенно Рябошапки (за которого беспрецедентно вызывающе «топили послы семёрки»), говорят о новой фазе Зе-президентства.

Очевидно он (или тот/те, кто за ним стоит) начали рискованную игру. Параллельно реализуется два сценария.

Один – тактический. Заверить Запад (прежде всего США), что, несмотря на ротацию правительства (с Западом не посоветовались?!) и сближение с олигархами, Зе обещает сохранение евроатлантического курса, усиленное хамством (ультиматум – Зе даёт Москве год на признание капитуляции) в адрес РФ. Это должно сработать, и Украина получит ожидаемый транш МВФ и военную, и прочую помощь от США.

Второй – условно стратегический. Отказ от «Минска2», и заодно от Донбасса, без риска снятия санкций ЕС с России. Для этого готовится принятие закона о референдуме и самого референдума.

Большинство проголосует за отказ от выполнения «Минска-2» (нет проблем придумать формулировку!). Это даст аргументы для Парижа и Берлина – «мы же демократическая страна, мы не можем идти против мнения большинства граждан». Поэтому мы закрываем в среднесрочной перспективе тему реинтеграции Донбасса, возлагая на Москву (которая не хочет соглашаться на «мир на украинских условиях») ответственность за подготовку аннексии, теперь уже и Донбасса. После чего, как Зе сказал в интервью «Гардиан»: «займёмся внутренними проблемами», – прогнозирует Погребинский.