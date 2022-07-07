«Изоляция и геноцид». Путин о положении на Донбассе

07.07.2022  18:11 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 728
 
геноцид, Дзен, Донбасс, Россия


Президент РФ Владимир Путин поддержал акцию «Большое путешествие», в рамках которой 5 тысяч молодых людей из ЛДНР совершили тур по России.

Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с финалистами конкурса «Лидеры России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин поддержал акцию «Большое путешествие», в рамках которой 5 тысяч молодых...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Люди там в течение долгого времени (8 лет) оказались,  что называется, между небом и землей. Проблема в том, что у них не было никаких паспортов: ни украинских, ни российских. Они даже не могли купить билет на самолет, чтобы путешествовать по России.  Не могли послать своих детей учиться даже в российские вузы. Квота существует. Связи с Украиной утрачены, а с Россией не возникло. Я уж не говорю об обстрелах. В целом это и есть изоляция и геноцид», – сказал Путин.

По итогам конкурса многие финалисты получили предложения поехать работать министрами в правительствах республик Донбасса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть