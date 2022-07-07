«Изоляция и геноцид». Путин о положении на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин поддержал акцию «Большое путешествие», в рамках которой 5 тысяч молодых людей из ЛДНР совершили тур по России.

Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с финалистами конкурса «Лидеры России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди там в течение долгого времени (8 лет) оказались, что называется, между небом и землей. Проблема в том, что у них не было никаких паспортов: ни украинских, ни российских. Они даже не могли купить билет на самолет, чтобы путешествовать по России. Не могли послать своих детей учиться даже в российские вузы. Квота существует. Связи с Украиной утрачены, а с Россией не возникло. Я уж не говорю об обстрелах. В целом это и есть изоляция и геноцид», – сказал Путин.