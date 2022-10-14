Израиль не даст Украине ПВО- министр обороны Резников

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Новости Украины

Израильское ПВО, которое могло бы помочь Украине бороться с российскими беспилотниками, Киев не получит.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр обороны Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Резников сообщил, что Украине удалось найти некую систему ПВО на Западе, передачу которой сейчас рассматривают страны-партнеры США, но не привел конкретики.

«Любое решение по предоставлению Украине любой помощи, особенно летальной или аналогичной, – это политическое решение. Насколько я понимаю, в Израиле пока что, к сожалению, мы не видим готовности принять такое политическое решение, потому что все же делают оценку того, что у них происходит внутри страны, как это повлияет на стабильность правительства. Потому мы работаем над этим, но пока что говорить оптимистически, что завтра мы получим ПВО от Израиля… нет, к сожалению», – заявил Резников.

Ранее киевский военный эксперт Михаил Самусь заявил, что Украине удалось уговорить Израиль помочь ей с антидроновым оружием взамен на передачу образцов сбитых иранских БПЛА.