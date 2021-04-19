Израильский профессор: «Война в Боснии была типичной исламской революцией»

19.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Эксперт по исламскому радикализму, профессор Еврейского университета Иерусалима, один из участников Международной комиссии по расследованию страданий сербов в Сараево Рафаэль Израэли считает, что причиной бойни в БиГ стала исламистская идеология бошнякского лидера Алии Изетбеговича.

Об этом эксперт рассказал изданию «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следы исламской революции Изетбеговича очевидны сегодня в Санджаке (территория Сербии, населенная бошняками, где сильны сепаратистские настроения), и в Косово, – убежден Израэли. – Неудивительно, что сербы были вынуждены покинуть Сараево в 1996 году, потому что им не было места в такой радикальной исламской среде».

Израильский ученый отмечает, что по отношению к конфликту в Боснии и по сей день существует стереотип, что бошняков-мусульман западная пропаганда представляет, как «святых, которые делают только хорошее, в то время как сербов выставляют крайне плохими».

При этом итоговый доклад Международной комиссии указывает на то, что война была спровоцирована бошнякско-хорватским референдумом 1992 года о независимости, в котором сербы принципиально не принимали участия, желая остаться в единой Югославии. Или то, что бошнякские боевики первыми напали на Югославскую Народную Армию, что до недавнего времени воспринималось как «ересь», но, по словам Израэли, «это не единственная ересь, представленная в документе».

«Мы рассматривали войну 90-х годов в БиГ через историческую призму всего ХХ века, когда во время Второй мировой войны мусульмане и хорваты также вместе выступали против сербов и совершали многочисленные преступления против них. Война 90-х годов не была отдельным событием от предыдущей войны, можно сказать, что она стала ее продолжением», – сделал вывод ученый.

Рафаэль Израэли отметил, что в конфликт в БиГ был дополнительно вовлечен международный исламский фактор (моджахеды, щедрая помощь Сараево со стороны арабских страны и Турции) и что мусульмане и хорваты вместе выступили против сербов, за которыми открыто стояли Запад и США.

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Расстрел исламистскими боевиками выходившей из города Тузла колонный Югославской Народной Армии.

Согласно докладу Независимой международной комиссии по расследованию страданий сербов в Сараево в период с 1991 по 1995 годы, среди прочего, говорится, что около 3 тысяч сербских мирных жителей были убиты и около 1 тысяча 700 были серьезно ранены в столице БиГ. При этом бошнякско-мусульманские силы создали 211 лагерей и тюрем для задержанных сербов, при этом две трети убитых и искалеченных в Сараево сербов не имели никакого отношения к военному противостоянию, то есть были убиты и мучимы исключительно по национальному и религиозному признаку.