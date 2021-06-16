Израильский историк: «Геноцида в Сребренице не было»

16.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Председатель Независимой международной комиссии по изучению страданий всех наций в районе Сребреницы в 1992-1995 годах Гидеон Грайф представил доклад на 1200 страниц, над которым работали ведущие мировые эксперты.

Об этом сообщил РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вклад в этот исключительный документ был сделан десятью высочайшими экспертами из разных стран, включая меня, – заявил Грайф. – Это известные эксперты в своих научных областях, поэтому, я думаю, что сделан весомый вклад в истину и науку, что чрезвычайно важно. Когда я вручил доклад премьер-министру Республики Сербской Радовану Вишковичу и сербскому члену Президиума БиГ Милораду Додику, мне показалось, что история зазвонила в колокола, без преувеличения».

По словам ученого, комиссия пришла к двум основным выводам – ​​один касается определения геноцида, а другой – количества жертв.

«Я еврей, и я знаю, что такое геноцид. Я принадлежу к древнему народу, над которым был совершен геноцид, величайший геноцид в истории человечества. Моему народу не нужно объяснять мне, что такое геноцид. И мы это доказали, это не просто наше мнение, мы это доказали. То, что произошло в Сребренице не было геноцидом, это нельзя назвать геноцидом, если кто-то использует этот термин, его следует вычеркнуть из истории. И это важно, потому что обвинения в геноциде очень серьезны», – отметил Грайф.

При этом ученый не оспаривает, что в Сребренице было совершено преступление, но его никак нельзя назвать геноцидом.

«Я думаю, это очень важно. Дело не просто в штампе, в названии, дело в сути того, что происходило», – отметил председатель Независимой Комиссии. Гидеон Грайф подчеркнул, что у сербов никогда не было плана по уничтожению бошняков или хорватов – ни в Сребренице, ни в каком-либо другом месте. «Позвольте мне повторить, геноцид – это преступление, которое означает полное уничтожение, стирание определенной группы людей с лица земли из-за другой религии, национальности, менталитета или просто потому, что вам не нравится эта группа», – заметил израильский ученый.

Исследование Комиссии охватывало не только события в Сребренице в июле 1995 года, когда городок взяли войска Республики Сербской, но и события за более длительный период, с 1992 по 1995 год. Грейф отметил, что современная историография Сребреницы намеренно забывает чрезвычайно важный факт, а именно преступления против сербского народа.

«Военные действия и нападения на многие сербские деревни начались в 1992 году, возможно, даже раньше, многие сербские мирные жители подверглись агрессии мусульман. Вместо того, чтобы обвинять сербскую сторону в агрессии, следует обвинить другую сторону. Но со временем все перевернулось, и агрессор стал жертвой, а жертва – агрессором», – заключил председатель Независимой Комиссии.

Боснийский шахтерский городок Сребреница последние десятилетия стал предметом политических спекуляций. Во время войны 90-х он и соседняя Жепа были превращены в исламистские анклавы, из которых банды под командованием оправданного Гаагой кровавого военного преступника Насера Орича нападали на окрестные сербские села, преимущественно по православным праздникам, поголовно вырезая их население и сжигая дома и церкви.

Стоящие на границе анклавов миротворцы ООН никак не препятствовали этому. После очередной подобной провокации в 1995 году командование Войска Республики Сербской приняло решение ликвидировать бандитские анклавы у себя в тылу.

Войскам боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича удалось занять Сребреницу и Жепу, откуда было целенаправленно эвакуированы все женщины и дети.

После чего сербы расстреляли более сотни взятых в плен исламистских боевиков, причем приказа командования по их уничтожению не было, однако командиры и солдаты, у многих из которых бошнякскими сепаратистами были вырезаны родственники, проявили самоуправство в этом вопросе.

На основании произошедшего западными потитехнологами был создан мифический «геноцид в Сребренице», который стал поводом для авиации НАТО вмешаться в конфликт и с воздуха атаковать позиции боснийских сербов.

После этого удара инициатива перешла к бошнякской и хорватской сторонам, которым в результате совместного блицкрига удалось зачистить большую часть непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии, ликвидировать союзную сербам мусульмано-югославскую Республику Западная Босния и занять районы, ранее контролируемые боснийскими сербами, где прошли зачистки местного сербского населения.

Затем США усадили стороны конфликта за стол переговоров, принудив подписать Дейтонские соглашение, превратившие БиГ, по сути, в протекторат Запада. Мифический «геноцид» также позволил Западу расправиться с руководством боснийских сербов, в частности, к пожизненному заключению Гаагским трибуналом были приговорены генерал Ратко Младич и президент Республики Сербской Радован Караджич.

Согласно лживой и не подтвержденной фактами идее «геноцида в Сребренице», формирования ВРС уничтожили в городке восемь тысяч «мужчин и юношей». При этом в число «жертв» занесли не только расстрелянных пленных, но и останки всех погибших на этой территории в течение нескольких лет кровопролитного конфликта, включая и сербов, а также вполне себе живых людей, которые впоследствии «оживали» во время выборов и при эмиграции за рубеж.