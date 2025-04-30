В убийствах российских офицеров и инженеров на территории РФ Киев должен соблюдать «постоянство» и массовость – и это главное.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил израильский офицер в отставке Игаль Левин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может же быть на войне такое, что ваше топовое лицо – военного или инженера даже можно, могут убить? Да, могут. И вы создаёте систему, которая должна предотвратить, чтобы это не было конвейером. Именно конвейер здесь важен. Понятное дело, и уровень. Кто он [Ярослав Москалик] – генерал-лейтенант? Это очень серьёзно. У них всех есть квартиры, явки, пароли, где они служат и работают, где их семьи, где и как они перемещаются. Это не какие-то террористы-подпольщики, сидящие в норе, иди его найди ещё. Это генерал – лицо официальное, которое ездит на рыбалку водочку попить, в баньку с друзьями. Ту же баньку заминировать или автомобиль под его подъездом», – раздавал еврей советы бандеровцам.

Он подчеркнул, что «здесь главное – постоянство».