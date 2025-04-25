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В России произошел очередной громкий теракт, в результате которого погиб российский генерал.

Во дворе дома в подмосковной Балашихе был взорван автомобиль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Следственный комитет РФ сообщил, что возбуждено уголовное дело, а на место выехали криминалисты и оперативники.

СМИ сообщили, что погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ 59-летний генерал-майор Ярослав Москалик.

«Если так, то это беда. Противник продолжает безнаказанно выбивать ключевые фигуры военного руководства России под блеяние официальных спикеров и наметившуюся тенденцию свернуть/ поставить на паузу Специальную военную операцию без достижения заявленных президентом В. Путиным целей», – возмущается военкор Юрий Котенок.

Экс-боевик запрещенного в РФ «Азова», депутат ВР прошлого созыва Игорь Мосийчук, который сейчас выступает за мир, обращает внимание, что убит генерал во время визита в Москву спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

«Пока не знаю кто исполнитель, но это не Москалика взорвали, а хоть и слабую, но надежду на положительное завершение мирных переговоров. Теперь все слито», – считает Мосийчук.

Обозреватель Сергей Мардан напоминает, что в задачи ГОУ ГШ ВС РФ) входит разработка военных операций.

«Тем временем, уже начали качать блевотину про «партия людоедов делает все, чтобы сорвать мирный процесс». Не поддаемся на провокации, товарищи! И еще. Пытался вспомнить, а что-нибудь подобное за три года войны происходило в Киеве. И не смог…», – сокрушается Мардан.

Справедливое замечание делает военкор Анатолий Радов:

«Стоит напомнить, что если не уничтожить террористов, то такие теракты будут по всей стране и только чаще».

Это далеко не первый теракт, который украинские спецслужбы проводят на территории России, причем в отношении высоких чинов российской армии. Так, в прошлом году был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник.